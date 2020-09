FÅR ZIDANE-ROS: Den franske manageren kommer med rosende ord til den norske Real Madrid-spilleren før seriestarten. Foto: Real Madrid

Ødegaard i troppen til Real Madrids seriestart: – Kan bli viktig for oss

Zinedine Zidane (48) sier at Martin Ødegaard (21) er godt forberedt før seriestarten til tross for kneproblemene som har plaget nordmannen.

– Han har hatt litt problemer, men jeg tror Martin er godt forberedt, sier Real Madrid-manageren på en pressekonferanse lørdag.

Real Madrid serieåpner søndag kveld borte mot Real Sociedad – klubben hvor Martin Ødegaard var på utlån forrige sesong.

Lørdag ettermiddag ble det bekreftet at nordmannen er i troppen til det spanske hovedstadslagets første seriekamp for sesongen.

Real Madrids tropp til søndagens kamp Keepere: Courtois, Lunin og Altube.

Forsvar: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola og Mendy.

Midtbane: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Ødegaard, Marvin og Arribas.

Angrep: Benzema, Mayoral, Jović, Vinicius Jr. og Rodrygo Vis mer

Zidane fikk en rekke spørsmål om 21-åringen på pressekonferansen og kom med mange lovord det nyeste tilskuddet til troppen.

– Han er en kvalitetsspiller og han er en del av laget. En spiller som kan tilføre noe til dette laget, en spiller som kan bli viktig for oss, sier den franske manageren om nordmannen.

Franskmannen var trener for nordmannen da Ødegaard ankom Madrid i 2015. Han har sett en stor utvikling hos drammensgutten siden den gang.

– Ja, det er klart. Han har utviklet seg mye, hvert eneste år mer og mer. I fjor gjorde han en strålende sesong med Real Sociedad. Han er en mer fullstendig spiller. Nå er han i Madrid og det er en spiller vi kommer til å bruke, sier Zidane.

Ødegaard har variert mellom å trene alternativt og delta på fellestreningene til Real Madrid denne uken. De siste dagene før seriestarten har nordmannen tilsynelatende deltatt for fullt med lagkameratene.

Mandag denne uken opplyste manuellterapeut på det norske herrelandslaget i fotball, Thomas Ødegaard, til VG at utviklingen rundt Ødegaards kneproblemer er positiv.

– Det går fint og fremover. Kneet responderer fint. Han har vært uheldig med litt sykdom de siste par dagene, er testet mange ganger og er coronafri, skrev manuellterapeuten i en SMS til VG.

Agent Bjørn Tore Kvarme skrev samme dag i en sms til VG at Ødegaard har «trent gradvis mer og mer» og at det var «litt for tidlig å si noe om når han er kampklar».

Real Madrid åpner La Liga søndag kveld borte mot Real Sociedad kl. 21.00. Kampen ser du hos Strive Sports og du kan følge den i VG Live.

