JOTA-KK: Trent Alexander-Arnold (t.v.) og Fabinho gratulerer Diogo Jota med sin aller første Liverpool-scoring. Foto: PAUL ELLIS / POOL

Jota debuterte med scoring da Liverpool vant toppkampen

(Liverpool - Arsenal 3–1) Nysigneringen Diogo Jota gjorde akkurat som yndlingene Mohamed Salah og Sadio Mané gjorde: Scoret i sin Liverpool-debut.

For mindre enn 10 minutter siden

Portugiseren som ble hentet fra Wolves kom inn for Sadio Mané ti minutter før full tid. På det tidspunktet ledet Liverpool 2–1, og han kunne vel knapt ha fått en bedre start på livet som Liverpool-spiller. Etter å ha misbrukt en god mulighet, tok han vare på forsøk nummer to og feide ballen i mål - til ellevill jubel.

Jota ble den 13. Liverpool-spilleren til å score i sin Premier League-debut for klubben, og fulgte i fotsporene til Sadio Mané, som også debuterte for Liverpool - med scoring - mot Arsenal.

Hans 3–1-scoring sørget for at Liverpool kunne slappe hakket mer av de siste minuttene - og forlenge sin utrolige Anfield-rekke: Den regjerende seriemesteren har ifølge ESPN ikke tapt en ligakamp siden mai 2017.

Rotete start

Jürgen Klopps menn gikk på sedvanlig vis offensivt til verks, men etter et par store muligheter, inkludert et skudd i tverrliggeren fra alltid offensive Trent Alexander-Arnold, fikk Liverpool en i fleisen.

Alexander-Arnolds back-kollega, Andy Robertson, skulle helt upresset klarere ballen. Istedet sleivsparket han ballen rett til Alexandre Lacazette som dermed var helt alene med skuddstopper Alisson. Lacazette fikk ikke noe rent treff på ballen - men Alisson klarte ikke å stokke beina og ballen spratt i en bue over ham og i mål.

Men det tok ikke Liverpool mer enn 147 sekunder å svare. Mohamed Salah kriget seg inn foran Kieran Tierney ute til høyre, skjærte innover og avsluttet med sitt giftige venstrebein. Skuddet ble stoppet av Bernd Leno, men returen havnet i beina til Sadio Mané, som fikk en enkel jobb med å sette inn utligningen.

Mané har blitt et mareritt å møte for The Gunners - i hvert fall på Anfield. Han har scoret i fire av de siste fem hjemmekampene mot Arsenal.

TAKKET OG BUKKET: Et enklere mål kommer kanskje Sadio Mané aldri til å score. Her setter han inn utligningen. Arsenal-spillerne kunne bare se på. Foto: JASON CAIRNDUFF / POOL

Kunne fått marsjordre

Senegaleseren var imidlertid kanskje litt heldig som i det hele tatt fikk muligheten til å sette ballen i mål: I starten av oppgjøret kunne han nemlig ha blitt utvist. Etter bare noen sekunders spill meide han ned Hector Bellerin bakfra, men slapp unna kort. Noen få strakser senere var han oppe med albuen i ansiktet til Kieran Tierney.

Mané kunne fort ha blitt vist det røde kortet, men fikk bare det gule.

– Det er så nære rødt kort, det. Det gjør han med vilje, var dommen fra TV 2-ekspert og tidligere Premier League-proff Brede Hangeland.

Men Mané fikk spille videre, og ble en viktig bidragsyter til Liverpools snuoperasjon. Det samme ble mannen som rotet det til på 0–1-målet.

Robertson gjorde nemlig opp for seg da han scoret Liverpools 2–1-mål. Innleggskongen Alexander-Arnold fant Robertson på bakerste stolpe, og skotten dempet ballen elegant før han tuppet den over Leno.

Under snittet

Oppgjørene mellom Liverpool og Arsenal har hatt for vane å være av det målrike slaget. Det har blitt scoret 4,8 mål i snitt på de ti foregående møtene mellom lagene, og da vi fikk servert tre scoringer på ti minutter i første omgang lå det lenge an til å bli nok en målrik affære. Det kunne det fort blitt også.

Både Lacazette og Mané hadde flere muligheter til å putte flere. Svake avslutninger og godt keeperspill fra både Alisson og Leno sørget imidlertid for at det bare ble fire scoringer denne gangen.

Liverpool er nå ett av tre Premier League-lag med full pott etter sesongens første tre kamper. De to andre er Leicester, som ydmyket Manchester City søndag, og Merseyside-rival Everton.

Saken oppdateres.

Publisert: 28.09.20 kl. 22:51

Premier League S V U T M P 1 Leicester City 3 3 0 0 12 – 4 8 9 2 Liverpool 3 3 0 0 9 – 4 5 9 3 Everton 3 3 0 0 8 – 3 5 9 4 Aston Villa 2 2 0 0 4 – 0 4 6 5 Arsenal 3 2 0 1 6 – 4 2 6 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk