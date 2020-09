SATT PÅ SVEN-PRØVE: Alexander Sørloth i luftduell med Bayer Leverkusen-stopper Sven Bender i lørdagens Bundesliga-match. Foto: RONALD WITTEK / EPA

Målløs Sørloth fikk over en time i Leipzig-debuten

(Bayer Leverkusen – RB Leipzig 1–1) Allerede etter 28 minutter ble Alexander Sørloth (24) byttet inn til debut for sin åttende seniorklubb. Men til tross for relativt mye spilletid fikk nordmannen aldri markert seg.

For mindre enn 10 minutter siden

Som 17-åring scoret han for Rosenborg i sin første kamp, han gjorde det samme i sin første utenlandsklubb Groningen – og hans to siste debuter som leiespiller i belgiske Gent og Trabzonspor har også gitt scoringer for tungvektsangriperen fra Trondheim.

Men tallene fra RB Leipzig-debuten blir ikke voldsomt minneverdige. Trener Julian Nagelsmann så til Sørloth da danske Yssuf Poulsen satte seg ned på bakken etter det som så ut som en kollisjon med en Leverkusen-forsvarer. Dansken var satt ut av spill og haltet av banen, og fra matchens 28. spilleminutt var den norske landslagsspilleren inne.

Kampens to scoringer hadde allerede kommet. Nettopp Poulsen gjorde et glimrende forarbeid da han i duell med Sven Bender headet et langt utspill fra keeper Peter Gulacsi videre, fanget opp sin egen stuss kontrollert med brystet og spilte frem sin svenske angrepskamerat Emil Forsberg. Den andre skandinaven fintet bort den andre Bender’en, Svens tvillingbror Lars, og banket 1–0-ledelse opp i nettaket.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 26.09.20 kl. 17:23

Les også

Sørloths øvrige debuter Rosenborg (2013): Innbytter fra det 61. minutt mot Crusaders i Europa League-kvalifisering. Scoret ni minutter senere, Rosenborgs sjette, i trøndernes 7–2-seier. Bodø/Glimt (2015): Låneperioden i nord åpnet med at han fikk de siste 28 minuttene mot Sandefjord i serieåpningen. Glimt tapte 1–3. Groningen (2016): Startet, scoret etter 27 minutter og fikk samtlige 90 minutter. Men klubben hans tapte 1–4 for Utrecht i Æresdivisjonen. Midtjylland (2017): Innbytter fra det 57. minutt mot Derry City i Europa League-kvalifiseringen. Seier 6–1 for Sørloths lag, gult kort på nordmannen. Crystal Palace (2018): Startet og fikk 90 minutter i Premier League-oppgjøret mot Everton. Det ble 1–3-tap for Sørloths lag. Gent (2019): Spilte 90 minutter og scoret kampens eneste mål mot i ligakampen mot Anderlecht som lånespiller fra Palace. Trabzonspor (2019): Inn ved pause i Europa League-kvalifiseringen mot Sparta Praha og innledet sin tyrkiske suksess umiddelbart: Scoret 2–2-målet i 89. minutt som skaffet Trabzonspor et godt utgangspunkt før returoppgjøret hjemme. Vis mer

Mer om Bundesliga