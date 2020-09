TIL FINALEN: Romelu Lukaku (t.h.) feirer sammen med resten av Inter-laget da de slo Shakhtar Donetsk og kvalifiserte seg for Europa League-finalen i august. Foto: LARS BARON / POOL / GETTY POOL

Nå er bare gull godt nok for Lukaku: – Jeg snakket ikke på fire dager

Romelu Lukaku (27) sier at han var så skuffet over tapet i Europa League-finalen at han ikke snakket på fire dager.

Oppdatert nå nettopp

Inter var «nesten-laget» fremfor noen sist sesong, og Lukaku uttrykker i Gazzetta dello Sport sin frustrasjon, ikke minst over tapet for Sevilla i Europa League-finalen.

– Det var et veldig vanskelig øyeblikk for meg. Jeg snakket ikke på fire dager etter kampen, sier den tidligere Manchester United-spilleren.

– Vi tapte ligamesterskapet med ett poeng, vi tapte semifinalen i Coppa Italia fordi vi ikke gjorde det ikke scoret et mål, og deretter endte Europa League-finalen 3-2. Slikt skjer. Det er bare gjennom lidelse du blir bedre, fortsetter Lukaku. Og legger til:

– Du kan tape, men bare for å lære å vinne.

Even Braastad, kommentator på Strive og halvparten av podcasten «Støvelball», sier det slik:

– Lukaku er tydelig på at nesten ikke holder denne sesongen. Poenget bak Juventus, tap i finalen mot Sevilla og exit i Coppa-semifinalen ble fasit sist, men nå er det titler som gjelder og i den jakten er Lukaku helt avgjørende, mener Even Baastad.

– Han hadde kanskje noen tunge dager etter finaletapet, men alt i alt hadde Lukaku en fantstisk sesong å se tilbake på. Contes lag har sjeldent vært preget av én storscorer, målene har vært fordelt på flere, men i Inter var Lukaku utvilsomt målscoreren.

les også Solskjær taus om overganger: – Har tro på spillerne mine

Lukaku hadde 23 mål på 36 Serie A-kamper. Bare Ciro Immobile og Cristiano Ronaldo var bedre.

Men hvordan skal Inter vinne ligaen? I 2019/20 hadde Juventus 83 poeng mot Inters 82.

– Inters sommer tyder på en ting: Antonio Conte skal feire Scudetto i mai 2021, sier Even Braastad.

– De har ikke hentet Aleksandar Kolarov og Arturo Vidal for å bygge for fremtiden. De er hentet fordi de vet hva som kreves, og fordi de er typer Conte stoler på. Det trengs rutine og noen titler på CV-en i en tropp hvor unge spillere som Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolò Barella og Lautaro Martinez vil være sentrale denne sesongen, sier Serie A-eksperten.

Og Lukaku?

– Jeg føler at jeg har vokste mye sist sesong, takket være Conte og hans stab, men vi må se på dette som bare begynnelsen. Vi må bli enda bedre, og Conte er den rette treneren til å gjøre det, sier Lukaku til Gazzetta dello Sport.

les også Sevilla-sjefen strigråt etter triumfen – fra avskiltet til EL-vinner på to år

VG-tips: Inter-Fiorentina

* Italiensk Serie A, der Inter begynner sesongen som Juventus heteste seriemester-utfordrer, skal vi tro betting-selskapene.

* Milano-klubben avsluttet sesongen med bare ett serietap på 13 siste oppgjør (8-4-1). De har spilt på seg ekstra selvtillit med å banke Lugano og Pisa i to nylige treningskamper med til sammen 12-0.

* Stallen er styrket med Aleksandar Kolarov (f) og Arturo Vidal (mb). Og Radja Nainggolan (mb) og Ivan Perisic (mb) er tilbake etter respektive låneopphold. Så gjelder det å komme over Europa League-finaletapet for Sevilla fra august så fort som mulig. Stefan De Vrij (f) soner.

* Fiorentina innfridde vårt spillforslag mot Torino for en uke siden. Men den 1-0-triumfen satt langt inne. Sofyan Amrabat (mb) har sonet ferdig. Gjestene endte på 10.plass i fjor.

Hjemmeoddsen er 1,52, spillestopp er kl. 20.40, og kampen ser du på Strive.

Publisert: 26.09.20 kl. 10:04 Oppdatert: 26.09.20 kl. 10:33

