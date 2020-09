FÅR IKKE SPILLE: Vålerengas Sherida Spitse og trener Jack Majgaard Jensen fotografert etter seriekampen mot Røa. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Vålerenga nekter fem spillere å dra på landskamp

Toppserie-klubben Vålerenga nekter å frigi fem landslagsspillere som alle er tatt ut for å spille EM-kvalik.

Oppdatert nå nettopp

– Vi er presset opp i et hjørne. Vi ønsker jo å hjelpe våre spillere slik at de kan spille for sine land, men slik karantenereglene er kan vi ikke frigi spillerne til landslagene, sier sportslig leder Eli Landsem til VG.

Halve førsteelleveren til VIF skulle ut og spille EM-kvalik om en ukes tid når det er pause i Toppserien.

Sherida Spitse får ikke bli med når Nederland møter Russland. Danmark skal til Bosnia-Hercegovina og Malta, og dermed må Stine Balisager Pedersen, Jani Thomsen og Rikke Marie Madsen bli hjemme i Oslo.

Serbia skal møte Frankrike hjemme, men siden Serbia er «rødt» får heller ikke Dejana Stefanovic anledning til å reise.

Kritisk til UEFA

– Det betyr at det er 10 dager karantene når spillerne kommer til Norge - uavhengig av UEFA-protokollen. Det vil medføre at alle landslagsspillerne må stå over kampen mot Klepp. Vi kan ikke sitte med halve laget ute når vi skal spille kamper og er i en posisjon til å kjempe om seriegull, sier Eli Landsem.

Hun er kritisk til at UEFA velger å gjennomføre EM-kvalifiseringen slik corona-situasjonen er.

– Det er ikke noe EM-sluttspill før i 2022. Det er jo god tid til å utsette noen kvalifiseringskamper slik som andre kontinenter har valgt å gjøre, mener VIF-lederen.

Reglementet til UEFA åpner for at klubber kan nekte å frigi spillere dersom et landslagsoppdrag medfører en karantene på fem dager eller mer.

– Det er de ulike forbundene som eventuelt kan søke om dispensasjon av norske helsemyndigheter, men det går sjelden gjennom, sier Eli Landsem.

Publisert: 10.09.20 kl. 12:13 Oppdatert: 10.09.20 kl. 12:27

Mer om Toppserien Vålerenga kvinner