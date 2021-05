Dette betyr et kommersielt samarbeid.

HARDE TAK: Phil Foden (t.h.) og Antonio Rüdiger i duell i Premier League-kampen tidligere i mai. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL

Rüdiger om rasismen i fotball: − Går mye dypere

Antonio Rüdiger (28) tror ikke at kampanjene mot rasismen i fotballen hjelper – men at det stikker mye dypere.

Publisert: Nå nettopp

Chelsea-stopperen er klar for lørdagens Champions League-finale mot Manchester City. I et innlegg for The Players’ Tribune spør Rüdiger hvorfor ideen om en Super League ble slått ned i løpet av få døgn, mens rasismen fortsatt er et «komplisert» tema.

Antonio Rüdiger beskriver i innledningen av artikkelen av hvordan han ble utsatt for ekstrem rasisme da hans daværende klubb AS Roma spilte hovedstadsderby mot Lazio i 2017.

– Hver gang jeg var nær ballen, laget de apelyder, skriver Chelsea-stjernen.

– Det var ikke bare noen få. Det var en stor del av Lazio-fansen i Derby della Capitale. Det var ikke første gang jeg opplevde rasisme, men det var den verste. Det var virkelig hat. Du skjønner det når de ser i øynene deres.

– Ingenting endres i virkelighet, skriver Rüdiger om resultatet av alle kampanjer mot rasisme.

– Det foregår en gransking, men i virkeligheten er det ingenting som endres. Innimellom har vi en stor kampanje på sosiale medier, og alle har det bra med seg selv, og så går vi tilbake til det normale, fortsetter Chelsea-stjernen.

Antonio Rüdigers far, Matthias, er tysk statsborger av afrikansk opprinnelse, mens hans mor Lily opprinnelig kommer fra Sierra Leone. Fotballspilleren er født i Berlin og startet sin karriere i bydelen Neukölln.

Som svar på hvorfor rasismen er så mye mer «komplisert», skriver Rüdiger selv:

– Kanskje fordi det ikke bare er noen få idioter på tribunen. Kanskje fordi det går mye dypere.

Antonio Rüdiger hyller i artikkelen sin lagkamerat fra Roma-tiden Daniele de Rossi og hans opptreden etter Lazio-kampen:

– Han sa til meg: «Jeg vet at jeg aldri vil føle det samme som deg. Men la meg forstå smerten din. Hva skjer i hodet ditt?».

– Han tvitret ikke. Han la ikke ut en svart firkant. Han brydde seg, skriver Chelsea-stopperen.

I februar 2020 sa Rüdiger at «rasismen vant» etter at det ikke ble funnet bevis for å støtte hans påstand om rasisme fra Tottenham-fans i desember året før.

Han har også vært utsatt for rasistisk angrep på sosiale medier i 2021, fordi fans mener han var skyld i at Frank Lampard mistet jobben som manager. Rüdiger startet bare fire av 19 Premier League-kamper under Lampard, men har siden startet 15 av 19 under den nye treneren, Thomas Tuchel. Chelsea tok den viktige 4.-plassen i Premier League 2020/2021.

– Vi vil ikke løse dette problemet med en kampanje i sosiale mediene eller med denne artikkelen. Men jeg er ikke uten håp. Jeg kommer til å fortsette å kjempe – for alltid. For jeg vet at det er folk der ute som bryr seg. Jeg vet at det er folk som virkelig hører meg, skriver Antonio Rüdiger.

