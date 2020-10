HOLDT IGJEN: Amahl Pellegrino raste etter rasistiske tilrop etter kampen mot Aalesund. Trener Christian Michelsen måtte holde igjen 30-åringen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fikk rasistiske rop mot seg etter kampen: – Det er vondt

Etter kampen mot Aalesund opplevde Amahl Pellegrino (30) rasistiske rop mot seg. Aalesund Fotballklubb beklager hendelsen.

Nå nettopp

– Det er vondt at slikt skjer i 2020, sier en preget Amahl Pellegrino til VG i bussen fra Color Line Stadion i Ålesund til Kristiansund.

Han forteller at det etter kampen var en gruppe supportere som sto bak mål som ropte «ape» og klappet mot ham. Pellegrino forteller at dette gjentok seg en fire-fem ganger.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det er trist når det står så mange ledere på siden og hører, men ikke vet hva de skal gjøre. At de bare står og ser på er vondt. De har ikke baller nok til å kaste slike folk ut eller si fra, sier Pellegrino, som er Eliteseriens toppscorer.

– Hva gjorde du da du hørte det?

– Jeg applauderte tilbake og sa dem var klovner. Hadde det ikke vært for at Christian (Michelsen) holdt meg igjen, hadde jeg nok gått opp. For meg er det det verste en kan gjøre, sier 30-åringen.

Han forteller videre at han er glad for at noen i klubben kom bort til ham etter ropene og beklaget fra klubben. Media-ansvarlig i klubben Jonatan Arvidsen-Osvik var en av dem som beklaget seg til Pellegrino.

– Det var jeg som gikk bort til Pellegrino og beklaget på vegne av klubben. Igjen vil jeg på vegne av klubben beklage dette på det sterkeste, at han fikk en ubehagelig opplevelse. Slik skal det ikke være i 2020, sier Arvidsen-Osvik til VG.

Her er TV-bildene som viser Christian Michelsen som holder igjen Pellegrino:

Arvidsen-Osvik og arrangementssjef Kristin Herve Nørve bekrefter at det ble ropt det Pellegrino hevder, og at det ble ropt to ganger. De hevder også at én person sto bak tilropene. Aalesund har foreløpig ikke lyktes med å identifisere Aalesund-supporteren, men de understreker at de vil finne ut hvem det er.

Herve Nørve tilføyer at rasistiske tilrop er brudd på klubbens stadionreglement. Hun påpeker imidlertid at Pellegrino provoserte Aalesund-fansen ved å gå mot dem og oppsøke dem, og samtidig applaudere.

– Han klappet og provoserte. Men vi har ingen toleranse for rasisme, sier hun.

les også Kalludra matchvinner - Aalesund sprakk igjen

Administrerende direktør i Aalesund Fotballklubb, Geir S. Vik, var småsyk og holdt seg hjemme da lagene møttes. Han var likevel klar over hendelsen da VG pratet med han etter kampen etter å ha fått rapporter fra ansatte i klubben som var på kampen.

– Om det er uttalt noe støtende vil jeg på vegne av klubbens supportere beklage. Vi tar fullstendig avstand fra alt som dreier seg om sjikane mot enkeltpersoner, sier Vik.

VG videreforteller Pellegrinos versjon av hendelsen, og da raser det for Vik.

– Fullstendig uakseptabel oppførsel. Jeg skal selv ta kontakt med supportergruppen og høre en forklaring på dette. Jeg beklager fra hele klubben til Pellegrino.

Supporterkoordinator i klubben Carl Inge Aasehaug har også hørt om at det skal ha vært en situasjon, men nøyaktig hva som har skjedd er han ikke sikker på.

– Jeg kjenner til saken, men jeg må ha en gjennomgang med forskjellige supportere for å høre hva som har skjedd, sier Aasehaug til VG.

Publisert: 04.10.20 kl. 21:22

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 20 18 2 0 69 – 21 48 56 2 Rosenborg 20 11 5 4 37 – 20 17 38 3 Molde 20 12 1 7 48 – 24 24 37 4 Odd 20 11 2 7 36 – 29 7 35 5 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk