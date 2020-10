SPILLER MENS HAN SONER: Marcus Pedersen er her i aksjon mot Sandnes Ulf og Espen Berger. På bildet kan man se HamKam-spissen med en fotlenke rundt den venstre ankelen. Foto: Geir Olsen, NTB

Pedersen matchvinner med fotlenke: − Det har vært en tøff tid

Tidligere landslagsspiss Marcus Pedersen (30) har en drøy uke igjen av soningen for promillekjøring. Saken har vært en vekker for HamKam-angriperen, som fortsatt har store ambisjoner som fotballspiller.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere akkurat det, men scoringer blir det uansett, sier Pedersen til VG på spørsmål om hvordan det er å spille fotball mens han soner en dom med fotlenke – noe Hamar Arbeiderblad var først til omtale mandag kveld.

Pedersen svarer på lunt og karakteristisk vis, uten å fleipe om selve dommen. Han har sagt at han angrer på det som skjedde. Etter 18 måneder med langvarige skadeproblemer, og nesten ett år etter at Strømsgodset-avtalen ble terminert, ble Pedersen i april tatt av politiet for kjøring med 2,26 i promille.

Han ble senere dømt til 24 dager i fengsel, og soner nå dommen hjemme med fotlenke. Uten et ønske om å snakke spesifikt om selve hendelsen, åpner HamKam-spissen seg nå om den tunge perioden som ledet frem til fyllekjøringen og det klare målet om å komme tilbake på toppnivå. Det innebærer blant annet beinhard trening og en 14 kilo slankere kropp.

EN LETTERE PEDERSEN: Pedersen fremstår sylslank i spill for HamKam. Foto: Fredrik Hagen, NTB

– Vondt å gå sånn

I oktober for to år siden var Pedersen toppscorer i Eliteserien med 14 mål for Strømsgodset. Det hadde bidratt til å gjøre kraftpluggen til en av Norges heteste spillere på overgangsmarkedet – men før et klubbytte ble en realitet, gikk det galt i en kamp mot Sandefjord.

Pedersen pådro seg en alvorlig skulderskade som krevde operasjon og spolerte resten av sesongen. Det ble starten på en lang og vanskelig periode i livet hans.

Pedersen gikk opp i vekt og kom tilbake på treningsfeltet altfor tung. Han mener det var hovedgrunnen til at han etter hvert fikk en kneskade som bidro til at han og Strømsgodset avsluttet arbeidsforholdet i fjor sommer.

– Jeg følte meg låst. Og når du er glad i livet og glad i mat, legger du fort på deg. Det var masse som spilte inn, forteller Pedersen.

– Hvordan påvirket det livet ditt å gå skadet, være mange kilo tyngre enn normalt og ha denne følelsen av å være langt unna toppformen?

– Det er jo vondt å gå sånn. Hva skal jeg si ... Det er litt vanskelig å svare på akkurat det du spør om der. For jeg merket det vel ikke før litt senere - at jeg kanskje burde tatt noen grep før. Det var ikke en spesiell grunn til at det ble som det ble, men du føler deg ikke bra når du ikke får ha den hverdagen du har vært vant til i over 10 år. Jeg merket det mentalt. Det er ikke noe godt å kjenne på. Det har vært en tøff tid, sier 30-åringen, som har ni landskamper for Norge.

PÅ LANDSLAGET: Pedersen er her på banen for Norge i playoffkampen til EM mot Ungarn på Ullevaal stadion i 2015. Til venstre er Mohamed Elyounoussi. Keeperen med den grå joggebuksen er Gabor Kiraly. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Tøft mentalt

Pedersen tåler i utgangspunktet mye. Mye motgang. Men denne perioden preget ham.

– Det var en periode som var tøff mentalt. Det er ikke ofte jeg lar meg dytte av hesten, men jeg var langt nede av ulike grunner. Jeg vil ikke gå inn på hva som gjorde det sånn, men det hjalp ikke å gå rundt skadet.

– Hvordan har du det i dag?

– Jeg er på et godt sted nå. Jeg har det bedre, og jeg er skadefri. Og da er det vel ganske bra, sier mannen som stort sett har hamret inn mål i alle klubbene og landene han har vært i.

VAR SKADET: I mai i fjor pratet Pedersen med daværende Vålerenga-trener Ronny Deila på Intility Arena i Oslo. Foto: Audun Braastad, NTB

I ferd med å reise seg

Etter at Pedersen ble arrestert i april, bestemte han seg for å reise seg som person og spiller. Han ville gjøre alt han kunne for å klare det, selv om han var skeptisk.

Han var skeptisk til om kneet ville tåle belastningen det ville være å trene med HamKam. På de første øktene merket også Pedersen at han bar på for mye vekt, men i løpet av noen måneder med hardt arbeid gikk han ned 14 kilo.

– Jeg hadde ikke rørt på meg på lenge. Jeg merket fort at jeg var for tung. Men jeg hadde en flink fysio her på Hamar som ga meg enkle råd og som sa at kneet ikke var så gærent som andre hadde sagt. Jeg gjorde det jeg fikk beskjed om, og det gikk «en faen» i meg. Siden har jeg trent hardt. Det er ikke bare-bare å gå ned 14 kilo. Det var tøft. Samtidig merket jeg dag for dag at alt gikk mye bedre, alt fra fotballen til livet generelt. Det ble en lettere hverdag, sier Pedersen og forteller om innstillingen sin:

– Alle som hadde avskrevet meg, skulle få se at de tok feil. De skulle få se at jeg kunne komme tilbake. Og når jeg først er tilbake, er det ingen grunn til at jeg ikke skal være en av de bedre i Norge.

PÅ RETT VEI: Pedersen gliste under kampen mot LSK tidligere denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Ikke ferdig på toppnivå

Etter at den coronautsatte sesongen startet opp har Pedersen scoret ni mål på 13 kamper fra start i Obosligaen. Hadde det ikke vært for et ribbensbrudd som holdt ham ute en stund, mener spissen at han ville hatt enda flere nettkjenninger.

Nå føler den tidligere Nederland- og England-proffen seg sterk, skadefri og ambisiøs.

– Jeg hadde håpet at jeg hadde ett mål i snitt per kamp - men i januar så jeg ut som en tung potetsekk. Det så ikke ut som jeg skulle spille fotball i 2020. Så jeg er fornøyd. De fleste vet jo hva som bor i meg når jeg er frisk. At jeg har scoret ni på 13 kamper fra start, det tar jeg som en bonus. Jeg ville bare prøve så godt jeg kunne og vise at jeg kunne komme tilbake.

Etter en fryktelig start på sesongen for HamKam som lag, har hvittrøyene løftet seg etter at Kjetil Rekdal (51) tok over som trener i august. Etter at Pedersen ble matchvinner i 2–1-seieren over Grorud lørdag ettermiddag, har HamKam seks poeng opp til Sandnes Ulf på 6. plass, som gir kvalik til Eliteserien. Det gjenstår ni runder og 27 poeng å spille om.

– Jeg har hatt et håp om å være med på en opptur på Hamar. For byen og klubben fortjener å komme seg opp i Eliteserien igjen. Det blir vanskelig etter den starten vi fikk, men jeg syns laget har blitt bedre og bedre i det siste, sier Pedersen, som skal ha blitt kontaktet av flere eliteserielag i sommer.

Han debuterte for HamKam helt tilbake i 2007 og har nå kontrakt med dem ut sesongen. Han trives hjemme på Hamar hvor datteren på 3,5 år kan høres i bakgrunnen under intervjuet med VG.

– Jeg har sagt til HamKam at jeg vil prøve å bidra til å få klubben opp der de hører hjemme. Jeg er åpen for å bli her. Samtidig er jeg langt ifra ferdig med toppfotballen. Jeg har tatt dette året i Obosligaen for å komme i gang igjen og vise at jeg er tilbake. Det har allerede vært interesse fra A til Å. Så jeg tror uansett ikke at det blir vanskelig for meg å finne en klubb i januar, sier Pedersen.

Publisert: 19.10.20 kl. 21:45

