FIKK HØRE DET: Kristiansund-trener Christian Michelsen (til venstre) legger hendene på Amahl Pellegrinos skuldre etter bortekampen mot Aalesund tidligere denne måneden. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Idretten vil innføre regelverk mot rasisme: AaFK-supporter får tilleggsstraff

ULLEVAAL (VG) Som følge av at Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino (30) ble utsatt for rasisme fra tribunen etter kampen mellom Aalesund og Kristiansund, tar nå både idretten og Aalesund ytterligere grep.

Oppdatert nå nettopp

Gjennom et ferskt nedsatt utvalg skal det utarbeides en felles veileder til bruk for klubber og ledere i rasismesaker i norsk idrett.

Fotballen, normalt landets største publikumssport, går i front gjennom interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball, og både Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Fotballforbund (NFF) vil delta i arbeidet.

– Vi skal skape en felles protokoll for å løse slike saker i fremtiden. Hvordan man skal opptre. Det vil gjøre det mye lettere for en daglig leder i en klubb å ha et regelverk å forholde seg til, sier prosjektleder Freddy Dos Santos i Norsk Toppfotball, foreningen til de 32 klubbene i Eliteserien og Obosligaen.

Veilederen skal være klar i god tid før sesongstart 2021. Allerede nå er utvalget klare på ett av punktene den skal inneholde:

– Å stenge folk ute er ikke nok. Vi må ha mer i verktøykassen. Alle som fremsetter rasistiske utsagn må gjennom et holdningsskapende program. Da må man ut og møte synene sine i døren. Det er en mer riktig og moderne måte å endre grumsete holdninger på. En mye verre skammekrok, beskriver Freddy Dos Santos.

Nettopp dette programmet må Aalesund-supporteren, som brølte rasehets mot Kristiansund-angriper Amahl Pellegrino på Color Line Stadion 4. oktober, gjennom for å kunne returnere som gjest på favorittklubbens hjemmebane når utestengelsen på et drøyt år er over.

Det bekrefter klubbdirektør Geir S. Vik overfor VG.

– Det tenker vi, ja. Jeg har snakket vedkommende en rekke ganger, og det er en sterkt angrende synder, som er preget av situasjonen og som også er redd for de samfunnsmessige konsekvensene for seg selv. Det var et øyeblikks dumskap. Men dette blir en betingelse hvis han skal komme tilbake på våre arenaer, sier Aalesund-sjefen.

Klubben fikk en rekke reaksjoner på straffen til supporteren, som er utelukkelse fra stadion ut 2021-sesongen. Amahl Pellegrino beskrev det som «et skritt frem, ni tilbake». Nå må vedkommende altså på voksenopplæring som en slags tilleggsstraff.

– Er det en innrømmelse fra Aalesund om at straffen var for mild?

– Jeg synes det er helt naturlig å innlemme i det programmet. Vi har påpekt denne uken at vi ikke har felles retningslinjer å gå til. Da er det naturlig at vi fronter oppunder dette arbeidet, hvis det kommer frem at veilederen anbefaler lengre straff. Da kommer vi til å utvide den, svarer Vik.

Selv om Pellegrino i ettertid antydet at det var flere enn én person som skrek til ham, tyder Aalesund-ledelsens kartlegging på at det foreløpig ikke er grunnlag for å ettergå flere.

– Ikke slik det ser ut akkurat nå, nei. Men vi holder saken åpen så lenge det er behov for det.

– Du har sagt at det var viktig å være tydelig i denne saken. Synes du Aalesund vært flinke til det?

– Det er klart at vi har lært av saken. Vi ser helt klart i ettertid at det er ting som vi kunne gjort annerledes. Det som er viktig, er at vi lærer av det og at vi håndterer det på en bedre måte videre. Men som klubb har vi vært tydelige at vi tar avstand fra rasisme. Det ligger i DNA’et til oss som klubb. Jeg har fulgt opp Pellegrino personlig flere ganger, som har vært viktig, sier Vik.

Han innrømmer at det var krevende farvann å manøvrere i for klubben på desidert sisteplass i Eliteserien.

– Jeg kan være åpen og ærlig på at det var en utrolig tøff uke for absolutt alle involverte. Vi snakket med andre klubber og NFF og opplevde at vi sto veldig alene i saken. Vi har mange gode, flotte holdningskampanjer og et godt regelverk på banen, men vi har ingenting om hvordan håndterer hendelsene på tribunene. Vi avdekket et hull, at det er manglende presedens i norsk fotball og norsk idrett, mener Aalesund-sjefen.

Han er veldig tilfreds med initiativet som Norsk Toppfotball jobber med. Kampanjen med navnet «#stopp» skal være synlig på samtlige spillere i Eliteserien og Obosligaen under runden som spilles kommende helg.

– Denne saken trengte å bli nasjonal, ikke bare lokal i Ålesund, fastslår Freddy Dos Santos.

Han får med seg foredragsholder og personlig trener Yngvar Andersen, leder Erlend Hanstveit i spillerforeningen NISO, supportertalsmann Gjert Moldestad, NFFs seksjonsleder Henrik Lunde, Eurosport-journalist Gunnhild Toldnes, Pål Breen i Norsk Toppfotball og Stabæks styremedlem Ingebrigt Steen Jensen i utvalget som skal lage veilederen.

– Vi må gjøre det skikkelig grundig, slik at det ikke bare kommer noen paragrafer ut. Det er gjort et godt arbeid i Premier League, så skal vi lære av det. Så vil generalsekretærene i både NIF og NFF vil helt sikkert ha noe med dette å gjøre. Målet er at dette ikke bare skal være for fotballen, men for hele norsk idrett, sier Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

MED FRA START: Landslagsspillerne Erling Braut Haaland, Haitam Aleesami og Martin Ødegaard er en del av kampanjen som blir synliggjort i landets to øverste ligaer til helgen. Foto: NFF

– På en lignende sak som den i Ålesund; hvor ville veilederen ligget i straffeutmålingen?

– Det kan vi ikke definere per nå. Hvis det kun er måneder og år i den verktøykassen, vil noen alltid være uenige. En fremtidig straff vil ha flere dimensjoner en tidsbestemt utestengelse, sier Freddy Dos Santos.

– Hvem skal følge opp og hvordan skal man vite at disse «lovovertrederne» deltar i programmene?

– Den kloke jobben gjøres lokalt sammen med supporterforeningene og ledelsene i klubbene. Vi kan veilede knyttet til dette. Jeg tror veldig på det lokale, svarer Leif Øverland.

Publisert: 14.10.20 kl. 09:01 Oppdatert: 14.10.20 kl. 09:18

