Lagerbäck åpner for å tre til siden: – Ikke noe problem

ULLEVÅL (VG) Lars Lagerbäck (72) har kontrakt med Norges Fotballforbund (NFF) til Qatar-VM i 2022, men utelukker ikke at han kan være ferdig i sjefsstolen før den tid.

– Jeg har ikke problem med å tre til siden hvis arbeidsgiveren vil det eller om jeg skulle komme frem til det selv, sier Lars Lagerbäck til VG på pressekonferansen etter 1–2-tapet mot Serbia som knuste den norske EM-drømmen.

– Det får fremtiden vise. Jeg synes det er litt for tidlig å si noe nå. Jeg skal vel ikke gå av i kveld, tror jeg, så får jeg prøve å sørge for at vi får to seirer i de to kommende kampene, fortsetter han og sikter til Nations League-oppgjørene mot Romania og Nord-Irland den neste uken.

– Det at du sier det du sier nå, er det et tegn på at du synes det er naturlig at du tar en prat med fotballforbundet?

– Nei, jeg har ikke tenkt noe på det. Det var bare et svar på spørsmålene jeg får. Hva fremtiden har å vise det har jeg ikke fundert på overhodet, sier landslagssjefen.

– Det tar jeg gjerne en diskusjon på med de som bestemmer, sier han videre.

Lagerbäck forlenget kontrakten sin som norsk landslagssjef i desember 2019. Avtalen gjelder ut den kommende VM-kvalifiseringen og forlenges dersom det blir plass i mesterskapet.

Hans 32. landskamp for Norge var den største, den viktigste – og blant de dårligste på lang tid. Fire målsjanser mot Serbias 11,

Tidligere landslagssjef Egil Olsen viste liten nåde mot sin trenerfrende.

– Det er veldig mye å sette fingeren på. Det er strukturelle og taktiske feil. Man kan helt sikkert diskutere laguttaket også, sier Drillo i TV 2s studio.

– Vi har flaks som ikke taper mer. Lars er i overkant konservativ i sitt laguttak. Kanskje burde han brukt flere spillere som spiller på sine lag, fortsetter landslagssjefen fra 1990–1998 og 2009–2013.

Drillos tidligere kaptein Kjetil Rekdal stilte også spørsmål om spillere som ikke var i klubblaget sitt burde starte. Venstreback Haitam Aleesami er klubbløs og har trent med Obosliga-laget Lillestrøm i forkant av samlingen, mens Stefan Johansen kun har fått to ligacupkamper for Fulham i sesongåpningen og null i Premier League.

– Det vil alltid være spekulasjoner, om han skulle spilt og han. Men jeg sa det tidlig; Er det riktig at folk som ikke spiller på klubblaget skal spille? Hadde de andre løftet dette opp til en jevnere kamp? Det svaret vil vi aldri få. Men det hadde vært spennende å visst, sier Kjetil Rekdal i VGTVs studio.

Dermed står Lagerbäck fortsatt med bare to seirer på 12 forsøk mot nasjoner ranket som nummer 31 eller bedre i sin tid som norsk sjef.

