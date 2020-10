Kommentar

Kampen mot fotballrasismen: Bruk politiet!

Av Leif Welhaven

UTSATT FOR RASISME: Kristiansunds Amahl Pellegrino ble utsatt for rasisme mot AaFK. Foto: Geir Olsen

Etter mye om og men innførte Norges Fotballforbund et system for politianmeldelser av fotballvold. Nå bør tilsvarende skje med rasismeproblemet.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Diskusjonene var mange og lange om hvorvidt vold og trusler i fotballen var noe en idrettsorganisasjon burde håndtere på kammerset, eller om ordensmakten skulle trekkes inn. Var det virkelig samfunnsmessig klokt at et slag på et kjøpesenter var politiets sak, mens et tilsvarende slag med fotballdrakt på ofte utelukkende ble håndtert av en idrettsorganisasjon?

Konklusjonen ble den eneste riktige.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Da systemendringen omsider kom og et prinsipp om politianmeldelser ble knesatt, virket Norges Fotballforbund tilfredse med å ha landet på at vold og trusler ikke er en intern affære.

Nå er rasisme i fotballen virkelig satt på agendaen etter to uønskede hendelser i Ålesund og Sandefjord i oktober.

Hvorfor har vi da ikke sett en tilsvarende diskusjon om politianmeldelser fra NFFs eller klubbers side? Når fotballen snakker om hva som skal gjøres, virker hovedfokuset igjen å være på egen organisasjon i stedet for å se seg selv i en større samfunnsmessig sammenheng.

Etter den siste saken i Sandefjord er det fremkommet at saken er anmeldt, men ifølge NRKs artikkel var det politiet selv som tok affære.

OFFER FOR RASISME: Vålerengas Ousmane Camara ble utsatt for rasisme i kampen mot Sandefjord, der han ble byttet inn. Det var den andre rasismeepisoden i norsk fotball på kort tid. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Her bør vi få systemet for at rasismehendelser anmeldes uansett, så er det opp til politiet å vurdere saken videre.

Dette gjelder idrettsbevegelsen i full bredde.

Tidligere i sommer satte kulturminister Abid Raja ned et utvalg som skulle komme med råd for å bekjempe rasisme i idretten. Arbeidet resulterte i fem konkrete og fornuftige anbefalinger om veien videre. Her snakkes det blant annet om en varslingskanal og behov for et felles regelverk og retningslinjer for håndtering. Men da bør det også være en tydelig dimensjon som handler om at rasistiske hendelser rutinemessig anmeldes til politiet, i tillegg til å bli håndtert av idrettens egne organer.

Hjemmelen for at politiet faktisk har relevans i saker om rasisme i idretten, bør kunne finnes i Straffelovens §185, om såkalte «hatefulle ytringer». I bestemmelsen fremgår det helt spesifikt at det er straffbart å fremme hat eller hån mot noen basert på deres hudfarge eller etniske opprinnelse. Strafferammen er bøter eller fengsel i opptil tre år.

Domstolene må selvsagt trekke grensen om de får saker fra fotballen eller annen idrett på bordet, men det er ingen grunn til at fotballens interne systemer skal nøye seg med å behandle saken hos seg. Om noen roper “apekatt” eller tilsvarende til en fotballspiller, er det viktig at politi, påtalemyndighet og rettsapparat trekkes inn som relevante instanser for å gi saken en behandling i samsvar med det norske rettssystemets grenser.

les også Røde Kors-presidenten om rasisme: – Det er opprørende at vi ikke har kommet lenger

I tillegg vil et system for automatisering av politianmeldelser ved rasistiske episoder i idretten trolig kunne ha en viss avskrekkende effekt, og da i samvirke med at fotballen selv reagerer med utestengelser fra arenaene.

Rasisme i idretten er et utyske som må røskes opp med roten. Og da må alle relevante verktøy tas i bruk – i og utenfor idrettens egne korridorer.

Publisert: 22.10.20 kl. 07:50

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 21 18 2 1 71 – 25 46 56 2 Molde 21 13 1 7 52 – 26 26 40 3 Rosenborg 21 11 6 4 40 – 21 19 39 4 Vålerenga 21 11 5 5 36 – 27 9 38 5 Kristiansund 21 9 8 4 41 – 29 12 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Eliteserien Rasisme