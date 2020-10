DO IT RIGHT: Olaug Tvedten (t.h.) på dagens trening på Ullevaal Stadion. Bak Ingrid Syrstad Engen (t.v.) og Caroline Graham Hansen. Foto: Jostein Magnussen

Olaug fikk landslagsbeskjeden på do

ULLEVÅL (VG) Her er Olaug Tvedten (20) på sin første A-landslagssamling i fotball. Beskjeden om landslagsuttaket fikk hun på do.

Nå nettopp

– Jeg tror nok alle bruker litt tid på do, men det er ikke alle som får en så viktig melding når de sitter der, sier 20-åringen og ler godt.

– Jeg så på mobilen min at fotballandslaget hadde tagget meg i et innlegg på Instagram. Jeg rakk å tenke «oi, hva skjer nå?», så gikk jeg inn på bildet og der sto navnet mitt på listen over spillere som var tatt ut. Det var ganske kult.

På et kaldt og vått Ullevaal Stadion var Avaldsnes-spilleren på sin aller første økt med landslagsspillerne tirsdag ettermiddag.

20-åringen fra Stord ønsker å benytte sjansen når landslagsledelsen først har tatt henne inn i varmen i forbindelse med EM-kvalifiseringskampen borte i Wales i neste uke.

– Jeg håper at jeg kan vise meg frem slik at jeg kan bli tatt ut senere. Jeg har lyst til å være med på mesterskap om noen år. Det er et mål for meg, jeg vil jo ikke at dette skal være den siste samlingen, sier Olaug Tvedten, hvis onkel er den tidligere håndballproffen Håvard Tvedten.

Midtbanespilleren hadde en god sesong i fjor med ni mål for Avaldsnes. På 15 kamper i år har det «bare» blitt to.

– Jeg vet ikke helt hvorfor. Det er litt tilfeldigheter og så har jeg vært lavere i banen i år og ikke kommet like mye i bakrom som i fjor. Men vi gjør det bedre i år på tabellen, og det er det viktigste.

– Du må jo har gjort mye riktig når du først er her?

– Ja, jeg skal ikke klage, sier 20-åringen som har hele 53 kamper på aldersbestemte landslag.

Martin Sjögren gjør som på forrige samling og slipper til yngre spillere som «banker» på landslagsdøren.

– Olaug har vi hatt på radaren i lang tid. Avaldsnes har prestert på et høyere nivå denne sesongen og Olaug har også tatt nye steg og vist seg frem. Hun er en ballsikker spiller som passer godt inn i måten vi vil spille på. I vårt system kan vi bruke henne i flere roller, sier landslagstreneren.

Svensken mener dette er et gunstig tidspunkt å ta inn spillerne som er på gang, at de får prøve seg og kjenne på nivået - og ikke minst tempoet som er den store forskjellen fra Toppserien.

– Det er noe vi kommer til å fortsette med, sier Martin Sjögren til VG.

PS! Norge møter Wales borte på tirsdag og trenger bare ett poeng for å bli klar for EM i England.

Publisert: 21.10.20 kl. 17:39