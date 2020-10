HER SKJER DET: Virgil van Dijk får et ublidt møte med Everton-keeper Jordan Pickford. Nederlenderen er ute i lang tid. Foto: Laurence Griffiths / PA Wire

Wijnaldum om van Dijk-taklingen: − Fullstendig idiotisk

Georginio Wijnaldum (29) sier at det er opp til de andre Liverpool-spillerne å vise at de kan prestere uten langtidsskadde Virgil van Djik (29).

Nå nettopp

– Selvfølgelig er vi opprørt. Måten Pickford gikk inn i taklingen på, var fullstendig idiotisk, etter mitt syn, sa Wijnaldum på pressekonferansen før onsdagens Liverpool-kamp mot Ajax, gjengitt av Liverpool Echo.

– Jeg tror ikke at han ønsket å skade Virgil som han gjorde, men måten han tok taklingen på - han brydde seg ikke om hva som skjedde etter taklingen, fortsatte Liverpool-stjernen, som er landsmann med van Dijk.

Liverpools forsvarssjef van Dijk måtte forlate banen i Merseyside-derbyet etter kun syv minutter - etter et ublidt møte med Everton-keeper Jordan Pickford. Keeperen slapp unna både straffe mot og rødt kort på grunn av en offside. Nederlenderen må opereres og er ute i lang tid.

– Etter mitt syn går Everton altfor langt i kampene vi spiller mot dem, sa Georginio Wijnaldum på pressekonferansen tirsdag.

– Vi vet at det er et derby, og alle vil gjerne vinne, men de har gått litt for langt. Taklingen fra Richarlison mot Thiago var også stygg.

– Det var uakseptable taklinger. Det blir enda verre av at de ikke blir straffet for det, uttalte Liverpool-stjernen.

Wijnaldum fastslo at «alle kan se Virgils betydning» for laget.

– Jeg husker en gang vi spilte landskamp mot Polen. TV-kameraene var på Virgil. Du kunne se hvilken leder han er. Han coachet og gjorde det lettere for alle lagkameratene. Vi kommer til å savne det.

– Vi andre spillerne må bare stå opp og vise at vi kan prestere uten ham.

Manager Jürgen Klopp uttrykte også sin frustrasjon over at taklingene ikke får noen konsekvenser for Everton.

– De to eneste som må ta konsekvensene, er Virgil og Thiago.

– Vi aksepterer alle at skader kan skje, men det må skje etter normale taklinger, uttrykte Liverpool-sjefen.

Klopp fikk også spørsmål om dekningen på midtstopperplass.

– Vi gikk til sesongen med tre midtstoppere - med Fabinho og noen unggutter som dekning bak. En av dem får ikke spilt på lenge, så det er vrient.

Liverpool-manageren er likevel klar på at de ikke har noen unnskyldninger foran møtet med Ajax i Amsterdam.

– Det blir en vanskelig kamp. Jeg kjenner Ajax godt. Et spillende lag. I Champions League kan alt skje. Vi har erfaring med det, og vet hva vi kan forvente, sa nederlandske Wijnaldum.

Publisert: 21.10.20 kl. 15:26

