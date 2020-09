FEIRET SOM MICHU: Erling Braut Haaland holdt hånden opp mot øret i sann Michu-stil, etter sitt andre mål mot Nord-Irland i Belfast. Også Luca Toni er kjent for denne feiringen. Foto: LORRAINE O' SULLIVAN / Reuters

Haaland om Lagerbäcks Messi-sammenligning: – Wow, store ord!

(Nord-Irland – Norge 1–5) Søndag sa Lars Lagerbäck at Erling Braut Haaland kunne nå nivået til Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Mandag viste jærbuen hvorfor.

Med to mål og en prestasjon som leverte til 9 på VG-børsen, leverte Erling Braut Haaland sin soleklart beste landskamp for Norge til nå. Forventningene er enorme til den unge jærbuen, også hos landslagssjef Lagerbäck.

– Det er alltid vanskelig med så unge spillere, og det kan hende jeg har vært med i «gamet» for lenge, men jeg har ikke sett en spiller utvikle seg så mye, i så ung alder, siden (Lionel) Messi og (Cristiano) Ronaldo, sa svensken på søndagens pressekonferanse i Belfast.

20-åringen hadde ikke fått med seg sjefens uttalelser, men måtte likevel svare på dem etter sine to mål.

– Jeg fikk ikke med meg at han sa det. Men wow, det er store ord, og jeg setter pris på at han sa det, sier Haaland til Sky Sports – og gliser bredt.

– Er den sammenligningen en motivasjon for deg?

– For det første vil jeg bli så god som jeg kan, og jobbe så hardt som jeg kan, samtidig som jeg nyter livet så mye som jeg kan. Som du så i kveld, koste jeg meg virkelig. Det er derfor jeg spiller fotball.

De to siste kampene har gitt Norges landslag Haalands tre første mål, og begge i Belfast var av det vakre slaget. Han ble spurt om avslutningsferdighetene hans var medfødte eller som et resultat av hardt arbeid.

– Jeg tror det er en del av begge deler. Det har vært mye hardt arbeid, men i dag falt ballen perfekt for meg. Jeg gleder meg til å se landslaget igjen, sier Haaland.

Mandag spilte han for første gang sammen med Alexander Sørloth på topp gjennom hele kampen, et samarbeid som resulterte i to mål for dem begge og en relasjon Egil «Drillo» Olsen ikke kunne få fullrost nok.

– Jeg synes det fungerte «grævla» godt. Jeg samarbeider godt med de fleste spisser, og i dag var det Sørloth-en, sa Haaland til TV 2 om samarbeidet.

PS! Romania slo Østerrike 3–2 i Wien, og ga Norge en hjelpende hånd i den andre kampen i deres Nations League-gruppe.

Publisert: 08.09.20 kl. 01:17