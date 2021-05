Torkild Brakstad (tv.) sammen med broren Erik. Bildet er tatt i 1999. Foto: Rolf Jarle Ødegaard

Tidligere Molde-, TIL- og RBK-trener død

Torkild Brakstad er død, 75 år gammel. Han var trener i Molde, Tromsø og Rosenborg.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dødsfallet blir bekreftet på hjemmesidene til Molde FK.

Han er kjent som en bauta i Molde FK, der han spilte 513 kamper i perioden 1962 til 1978. Før det spilte han for Træff og var også innom Hamar IL. Han fikk tre A-landskamper. Brakstad la opp i 1978.

Torkild Brakstad var Molde-trener i flere perioder, blant annet i team med Harry Hestad, Jan Fuglset eller Åge Hareide.

Men han er kanskje enda bedre kjent for at han gjorde et topplag ut av Tromsø.

– Han har satt så dype spor. Han vil alltid være nummer én, sier tidligere TIL-spiller Trond Johansen til Nordlys.

– Betydningen kan ikke undervurderes. For alt som skjedde etterpå, så var det han som bygde det sportslige fundamentet, sier daværende kaptein Lars Espejord til avisen.

Brakstad var trener i Rosenborg våren 1986 - da han overtok etter Arne Bokken.

Trenerkarrieren endte brått og brutalt da han fikk hjerneslag under en kamp mot Strømmen.