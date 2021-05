NYE SJEFER: Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen er Vikings nye ledere. Her sammen med toppspillerutvikler Rune Repvik. Foto: Carina Johansen, NTB

Vikings nye trenerduo har tatt grep: − Vi har ingen hemmeligheter

Etter tre suksessfulle år med Bjarne Berntsen (64) som trener, har Viking-legenden Bjarte Lunde Aarsheim (46) og Stavanger-karen Morten Jensen (41) gjort flere endringer etter å ha fått hovedansvaret.

– Både jeg og Morten har vært med på reisen med Bjarne i tre år. Det har vært en opptur for både klubben og byen, men vi har tenkt hva vi kan gjøre for å få det enda bedre, forteller Lunde Aarsheim til VG før søndagens seriestart mot Brann.

Foran 2018-sesongen ble 46-åringen presentert som Berntsens assistent sammen med Jensen. Etter den tidligere sjefens mye omtalte avgang, har duoen overtatt treneransvaret.

Til tross for at Viking har gått fra opprykk i Obos-ligaen til NM-tittel og to topp seks-plasseringer i Eliteserien i løpet av de tre siste sesongene, er mye forandret gjennom vinteren.

Berishas opplevelse

Aarsheim, som er nummer åtte på Vikings adelskalender over spillerne med flest kamper for klubben med sine 425 opptredener, har lenge tenkt at potensialet i Stavanger er høyere enn det som er vist de siste suksessfulle årene.

Det har fjorårets toppscorer Veton Berisha (27) merket.

– Den største forskjellen er at de er mer detaljorientert. Vi har flere formasjonsøkter. De er opptatt av at vi skal ha en plan på alt vi gjør, forteller Berisha til VG.

Han er klar på at oppgavene er blitt enda tydeligere, mens friheten kanskje var litt større under Berntsen.

– Ja, det stemmer. Både individuelt og som lag. Vi streber etter å ha mye eget spill. Kampplanen vil avhenge av hvem vi møter, sier 27-åringen, som hamret inn 16 eliteseriemål i 2020.

Han scoret også to ganger i treningskampen mot FK Haugesund sist søndag:

Grepene

Lunde Aarsheim forklarer at Vikings nye trenerduo har blandet det beste fra Berntsen-tiden med deres egen filosofi.

– Vi vil skape en kultur hvor «vi» er viktigere enn «jeg». Spillerne skal få et stort eierskap til prosjektet. Vi går mer i detalj om hva vi krever og forventer i hver posisjon. Vi er også gjerne tydeligere på hvordan helheten skal være i de ulike fasene av spillet.

– Hvordan vil du forklare formasjonsbyttet – fra 4-3-3 til 4-2-3-1?

– Det er et grep for å få mer balanse når vi angriper. Så er det også fordi vi føler at stallen vi har nå passer til den formasjonen. Det er en miks, sier Lunde Aarsheim.

Kampplanen avbildet

På grunn av coronasituasjonen måtte Viking-trenerne kjøre taktikkmøtet foran generalprøven mot FK Haugesund ved sidelinjen på SR-Bank Arena, mens spillertroppen satt på tribunen. Der sto også NTBs fotograf og foreviget tavlen hvor stikkordene i kampplanen var beskrevet.

Defensivt var budskapet følgende:

«Kompakte – høyt når vi kan», «Duellkraft/kynisme», «Omstilling/gjenvinning»

Offensivt var de fleste punktene skjult på bildet, men Lunde Aarsheim deler mer om både filosofien og selve bildet.

– Det er egentlig ting vi ønsker å holde for oss selv, men slik er det når du har garderoben og spillermøtet på tribunen. Hadde vi sett det, hadde vi nok ikke likt at det bildet ble tatt. Men sånn er det. Vi har jo ingen hemmeligheter. Dette er ord, men det er utførelse som gjelder, sier Lunde Aarsheim og følger opp med hva som kan stå på den offensive delen av plakaten:

«True bakrom», «Fylle opp boksen, «Muligheter på dødball», «Kombinasjonsspill», «Bli rettvendt i mellomrom.»

– Det er mye forskjellig som kan stå på både de defensive og offensive punktene. Vi forsøker å spisse det inn mot kampen, motstanderen som venter og kampplanen vi har lagt.

Avspark mot Brann er klokken 18.00. Vestlandsderbyet kan ses av 600 tilskuere på stadion, mens andre kan følge oppgjøret på Eurosport eller i VG Live.

Trolig Viking-lag (4–2–3–1): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Henrik Heggheim, Runar Hove, Viljar Vevatne – Joe Bell, Kristoffer Løkberg – Fredrik Torsteinbø, Samúel Fridjónsson, Kevin Kabran – Veton Berisha.