Tamt Norge tapte mot Sverige: − Kunne laget en skrekkfilm

(Sverige – Norge 1–0) En rekke enkle balltap preget Norges kamp mot Sverige. Etter kampen var landslagstrener Martin Sjögren klar på at de har et stykke opp til de beste.

For åttende gang på rad ble det enten uavgjort eller ettmålsseier i en kamp mellom Sverige og Norge. Torsdag endte det 1–0 til Sverige, et resultat Norge på mange måter hadde mest grunn til å være fornøyd med. I Kalmar var det nemlig svenskene som styrte fra start til slutt og kun dårlig spill foran mål forhindret en større seier.

Norge fikk muligheten til å berge uavgjort på overtid da Karina Sævik løp seg fri inne i feltet, men skuddet endte svakt utenfor og dermed ble det en fullt fortjent seier til Sverige.

– Vi har jo muligheten til å få 1–1 på overtid, men det hadde ikke speilet kampen. Vi må ta et steg opp hvis vi skal leke med de store, sier landslagstrener Martin Sjögren til NRK.

– Jeg er mest irritert på at vi ikke gjør saker og ting ordentlig. Sverige er ranket ganske mye høyere enn oss og skal spille OL. At vi taper kampen 1–0 har ikke så mye å si. Jeg er irritert på at vi ikke gjør mer ut av oss, sier Sjögren.

Spesielt enkle balltap ble ødeleggende for Norge.

– Det har vært mange enkle feil. Det har preget oss utover kampen, sier NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp og konkluderer: – De har ikke helt troen på at de skal få det til. Da blir det enda vanskeligere å få det til og da er det fullt fortjent at svenskene slår oss, sa Torp.

– Vi kunne laget en skrekkfilm med alle enkle balltap og pasningsfeil innenfor egen 30 meter. Mot et enda bedre lag enn Sverige, hadde man blitt knallhardt straffet, sier Torp.

Svenskene skapte flere store sjanser fra start og hadde et skudd i stolpen etter ti minutter. Sjansene fortsette å komme, men det sto 0–0 til pause.

Den andre omgangen fortsatte i samme spor. Svenskene var flinke til å spille seg fri og det norske forsvaret ga også bort ballen i farlig område ved flere anledninger. Det så ut til å straffe seg da Kosovare Asllani ble spilt gjennom etter en drøy time. Den svenske angriperen fikk en dytt i ryggen av Vilde Bøe Risa inne i feltet og mistet balansen. Hun ble tilsynelatende også felt av Norges keeper Cecilie Fiskerstrand, men til svenskenes frustrasjon ble det ikke dømt straffespark.

Fire minutter senere inntok Aslanni servitørrollen og spilte frem til Stina Blacksenius. Alene med Fiskerstrand var Blacksenius iskald og sendte Sverige i ledelsen.

Blackstenius trodde hun hadde doblet ledelsen et kvarter før slutt etter å ha reagert raskest på en tur fra Fiskerstrand, men flagget kom opp for offside. TV-bildene ga ikke noe klart svar på om det var riktig

Norge måtte klare seg uten de offensive drivkraftene Caroline Graham Hansen og Guro Reiten, som begge meldte forfall i forkant av samlingen.

Både Sverige og Nederland, som Norge skal spille mot på tirsdag, skal spille i sommerens OL. Norge kvalifiserte seg ikke til OL etter at de tapte mot England i kvartfinalen i VM i 2019, hvor de tre beste europeiske lagene sikret seg en plass til OL.