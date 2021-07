TOMMEL OPP: Martin Ødegaard under den medisinske testen alle Real Madrid-spillerne gjennomførte da de returnerte til treningsfeltet mandag. Foto: Skjermdump fra Instagram @realmadrid

Forventer Ødegaard-spill i Real Madrid: − Jeg har en god følelse

Mandag var Martin Ødegaard (22) tilbake i Real Madrid-tøy. Det tror et par av de som følger klubben tettest i Norge at han også er ikledd når den kommende sesongen starter.

– Det er en gledens dag for oss norske Real Madrid-supportere. Jeg har en god følelse, uten at jeg helt klarer å sette fingeren på hvorfor, sier skribent i Real Madrid Norge, Martin Hellerud, til VG.

For første gang siden januar var Ødegaard tilbake i Real Madrid da klubben startet sesongoppkjøringen mandag. Etter et låneopphold i Arsenal, er det nå forventet at han forblir i den spanske storklubben fremover.

– Min innstilling er at vi ser Ødegaard i Real Madrid den kommende sesongen, men det man tror den ene dagen kan være det helt motsatte av det som skjer dagen etter. Det minst sannsynlige er et nytt låneopphold, sier Viasat-ekspert, Petter Veland, til VG.

– Jeg kan ikke se for meg et nytt utlån. Dette er et stort prestisjeprosjekt for Real Madrid, siden de hentet han i så stor konkurranse fra andre klubber, sier Hellerud.

Fordel

Siden Ødegaard sist var i klubben, har trener Zinedine Zidane blitt byttet ut med Carlo Ancelotti.

Det var nettopp Ancelotti som var hovedtrener da Ødegaard ble hentet til klubben vinteren 2015, og som ga han debuten på A-laget.

– Det er nok en fordel for Ødegaard at Ancelotti kjenner han fra før. Han har gode kort på handen, sier Hellerud.

– Ancelotti nevnte Ødegaard med navn som en spiller som kunne komme inn og styrke troppen under pressekonferansen der han ble presentert som ny trener. Det er et veldig positivt tegn.

– Rått parti

Under Zidane spilte Real Madrid stort sett 4-3-3, med et anker på midten. Da var det den høyre indreløpsrollen Ødegaard skulle konkurrere om. Hellerud forventer at Ancelotti vil spille med en tier bak Benzema, og at det er denne posisjonen nordmannen nå skal konkurrere om.

Uansett blir det tøff konkurranse om plassene.

– Jeg tror Eden Hazard vil være tenkt i den posisjonen, med Vinícius Júnior fra start på kanten. Ødegaard vil altså primært konkurrere med Hazard. Det høres ut som rått parti, men med den skadehistorikken til Hazard er det mulig, sier Hellerud.

– Det har mye å si hva som skjer med Isco, og plutselig kommer det inn en ekstra spiller som skal konkurrere om plassen, sier Veland.

Veland ser på sommerens overgangsvinduer som et av de siste der Real Madrid kan få penger for å selge Isco. Hellerud forteller at de fleste rapportene om han dreier seg om et mulig salg, og at han er ryktet til AC Milan.

Et salg av Ødegaard er ikke noe de to forventer.

– Hvis det skulle komme et eventuelt salg, må det komme et bud som er høyt nok for Real Madrid. Når man ser hvor Real Madrid legger lista, vil de nok ikke godta under 30–35 millioner euro for Ødegaard. De klubbene som har råd til det, er det nok mye konkurranse i uansett. Da kan han like godt være i Real Madrid. Det er jo det som er drømmen hans, sier Veland.

– De var veldig klare på at de ikke ville selge han til Arsenal. Samtidig sliter klubben økonomisk, så hvis det kommer et astronomisk bud vil det bli vurdert, sier Hellerud.