Italienske medier: Spinazzola skal ha røket akillesen i EM-kvartfinale

(Belgia – Italia 1–2) Den italienske EM-drømmen fortsetter. Fredag slo de ut verdensener Belgia i kvartfinalen og nå møter Spania i semifinalen, men et stort skår i gleden ble at Leonardo Spinazzola måtte ut med skade. Ifølge italienske medier skal han ha røket akillesen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Scoringer fra Nicolò Barella og Lorenzo Insigne sørget for at Italia gikk opp i 2–0 like før pause. På overtid i første omgang reduserte Romelu Lukaku for Belgia, men Italia holdt unna i den andre omgangen. Spesielt Insignes mål var av det pene slaget, med et skudd fra 17 meter som han skrudde lekkert opp mot det lengste hjørnet.

– Jeg prøver alltid på det skuddet, i kamper og i trening. Jeg er glad for at det gikk inn. Det var et strålende mål, men vi vant alle sammen i kveld, sier han til UEFA.

Det kan Italia blant annet takke Leonardo Spinazzola for, som reddet på strek et kvarter ut i den andre omgangen.

Ti minutter før slutt måtte venstrebacken ut med skade. Spinazzola måtte ut på båre og var synlig i tårer på vei ut.

Ifølge italienske medier, blant andre RAI og Gazzetta dello Sport, skal Spinazzola ha røket akilles-senen, noe som i så fall vil bety et langt skadeopphold.

Belgia slet med å skaffe seg de største sjansene mot slutten og Italia rodde i land en 2–1-seier.

– En kamp på det absolutt høyeste nivået, mellom to fantastiske lag. Jeg synes det er det mest komplette laget som går videre. Det er et lag uten noen særlige svakheter, oppsummerer TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland.

– Der Belgia ikke fikk involvert Kevin De Bruyne nok og Romelu Lukaku ikke var nok med, og Belgia viste at de hadde et litt langsomt forsvar som ikke turte å stå opp i kampen, så hadde Italia det. Chiellini, Bonucci og Donnarumma. De er fortjent i semifinalen, mener Hangeland.

Italia møter Spania i semifinalen tirsdag kveld.

SCORET: Lorenzo Insigne jubler etter 2–0-målet.

Det hadde ikke gått mer enn et snaut kvarter før Italia jublet for første gang på Allianz Arena i München. Leonardo Bonucci løp ballen i mål etter et frispark i sin 100. kamp for Italia og trodde han hadde sikret italienerne en drømmestart. Spillerne jublet, publikum jublet, men landslagssjef Roberto Mancini lot seg ikke rive med.

Det hadde han også god grunn til, for etter en VAR-sjekk ble målet korrekt annullert for offside.

Begge lag kom seg til flere gode skuddmuligheter i minuttene som fulgte, men vi måtte vente til det var spilt en halvtime før ballen lå i nettet igjen. Marco Verratti vant ballen høyt i banen og spilte til Nicolò Barella. Han fikk driblet seg fri inne i feltet og hamret ballen forbi Thibaut Courtois fra ti meter.

Det så ut til å bli en drømmeomgang for Italia da Lorenzo Insigne på klassisk Insigne-vis skar inn i banen og skrudde ballen bort mot det lengste hjørnet. To meter lange Courtois strakte seg så lang han var, men måtte se at ballen suste inn i nettet.

Belgia fikk imidlertid en redusering like før pause. Jeremy Doku gikk ned i feltet og dommer Slavko Vincic pekte bestemt på straffemerket. Romelu Lukaku var sikker fra elleve meter og sørget for håp i den belgiske leiren.

I den andre omgangen trodde «hele» Belgia at Romelu Lukaku skulle utligne etter en times spill i München. Kevin De Bruyne slo inn foran mål og bak i feltet løp Lukaku seg fri. Spissen fikk avsluttet mot mål, men på streken sto Leonardo Spinazzola og reddet ballen med låret.

Samme Spinazzola måtte ut på båre ti minutter før slutt, men Italia holdt unna og sikret seg en plass i semifinalen.

STOPP: Romelu Lukaku skyter mot mål, men Leonardo Spinazzola får foten ut.

Rettelse: VG videreformidlet informasjon fra Sky om at Spinazzola hadde røket akillessenen. Dette ble senere rettet da Sky korrigerte sin informasjon til at det er mistanke om det – men ikke bekreftet. Dette ble endret klokken 23.52, den 3. juli.