UENIGE: Pep Guardiola og Oleksandr Zinchenko. Foto: Mark Kerton / PA Wire

Guardiola uenig med spilleren: − En utopi å vinne fire titler

Oleksandr Zinchenko (24) leker med tanken om at Manchester City kan ta fire titler denne sesongen. Trener Pep Guardiola (50) er uenig og sier at det er «en utopi».

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Tirsdag spiller City Champions League-kamp mot Borussia Mönchengladbach og leder 2–0 etter første oppgjør.

– Det ville være mer enn ekstraordinært, det ville være en sensasjon, sier trener Marco Rose om muligheten til å snu det mot Manchester City. Rose overtar Erling Braut Haalands Borussia Dortmund til sommeren.

Her kan du spille Vikinglotto!

Manchester City er allerede i finalen i ligacupen, de møter Everton i FA-cup-kvartfinale lørdag, har 14 poengs ledelse i Premier League - og altså på god vei til kvartfinalen også i Champions League.

les også Agüero med etterlengtet scoring da City knuste Fulham

Ifølge analyseselskapet Gracenote er sannsynligheten for at Manchester City går hele veien i Champions League på hele 31 prosent.

Zinchenko uttaler ifølge The Guardian om muligheten for å håve inn titler:

– I garderoben og i laget kan jeg se sultne øyne, alle er så sultne på titler. Det er det vi vil ha.

les også Spisslegenden Henry hyller Haaland: – Det er ikke normalt

– Vi går nå inn i de to viktigste månedene i våre karrierer, og særlig for spillere som Sergio Agüero og Fernandinho, som har vært her i rundt ti år, de fortjener at vi prøver å klare det. So Bayern München i fjor og Barcelona gjorde det med Pep, så jeg tenker at det er mulig. Vi har en utrolig tropp, verdens beste spillere, så hvorfor ikke?

Her kan du spille Lotto!

Han blir imidlertid «strammet opp» av Pep Guardiola:

– Jeg er eldre, har mer erfaring og er ikke enig med ham. Det eneste han skal bekymre seg for er å gjøre en god kamp og prøve. Fire titler er en utopi.

les også Solskjær slår tilbake mot keeper-kritikerne

– Det har aldri skjedd før, og jeg tror ikke det kommer til å skje. Vi tenker bare på denne kampen, så den neste på Goodison, så landslagspausen. Forhåpentligvis kommer spillerne hjem friske og raske, for vi har viktige kamper når de kommer tilbake.

Agüero har scoret 19 mål på 28 Champions League-kamper i Pep Guardiolas tid som City-sjef. Hvis han scorer nå, kommer han likt med Thomas Müller (Bayern München), som hadde 20 Champions League-mål under Guardiola. Flest «Guardiola-mål» i Champions League har selvfølgelig Lionel Messi: 43.

les også Riises dom: En rotete kamp – men «stygge» seirer smaker best

VG-tips: Manchester City - Borussia Mönchengladbach

* Disse Champions League-lagene møtes for andre gang i Budapest. For tre uker siden kontrollerte Manchester City inn en 2-0-seier i den første kampen. Og siden har de bare fortsatt i noenlunde samme spor hjemme i engelsk Premier League med fire seirer og ett nederlag.

* Skal vi pirke på noe, så må det være at forsvaret har sluppet inn fire mål på de tre siste kampene - altså at det er litt mer shaky enn tidligere. Manager Pep Guardiola stokket litt om på startlaget i lørdagens Fulham-triumf (3-0), og slik har mange av spillerne fått hvile i inngangen til dette oppgjøret.

* Borussia Mönchengladbach har blitt påført fire strake tap i hjemlig liga og cup - 1-3 borte for svake Augsburg på fredag var bare nok en nedtur. Bensebaini (f), Kramer (mb) og Thuram (a) er tvilsomme.

Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du på VSport1 eller Viaplay