GAMLE KJENTE: Erna Solberg sammen med Berit Kjøll i 2017, da den nåværende idrettspresidenten var leder av Den norske turistforeningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Har satt skjebnedato for å unngå utsettelse av Eliteserien

Onsdag får statsminister Erna Solberg (H) besøk for å diskutere situasjonen i toppidretten. Fotballen ber om at treningskamper tillates senest 15. mars.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Da er det nøyaktig tre uker til første runde av Eliteserien er planlagt (5. april) – og blant sjefene i Fotball-Norge skal det være klar enighet om at treningskamper senest må komme i gang på denne datoen.

– De fleste er enige om å komme i gang da. Det blir få datoer utover høsten, og å spille masse under EM, er ikke gunstig. Kommer vi ikke i gang da, blir det ikke lett, hevder Odds daglige leder Einar Håndlykken.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Idrettspresident Berit Kjøll, generalsekretær Karen Kvalevåg, elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund og generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund er blant dem som etter planen skal delta i «toppmøtet» med statsministeren.

Det kom i stand etter at seriespillet i en rekke idretter i sesong fortsatt er avbrutt på ubestemt tid, treningskamper i fotball ikke er tillatt, og breddeidretten har stått på vent siden coronaens første utbrudd.

les også Resten av Eliteserien går imot Glimts sololøp: – De får en stor fordel

Mens Rosenborg-trener Åge Hareide uttrykte overfor Adresseavisen at han helst ville utsette seriestarten, ser Vålerenga-direktør Erik Espeseth helt motsatt på det:

– Toppfotballen er en viktig næring. Det er rundt 1800 arbeidsplasser, og kommer vi ikke i gang som planlagt, mister vi inntekter, og det betyr mindre penger til fellesskapet. Så er det dette med mental helse. Vi har tall som sier at toppfotballen engasjerer mer enn to millioner nordmenn. Skal vi skyve på seriestarten, skjer det samme med interessen. Internasjonal fotball og andre idretter ruller over tv-skjermen hele tiden, og da kan man velge seg utenlandske helter i stedet for norske, mener Vålerenga-sjefen.

– Når det mest sannsynlig blir uten tilskuere på arenaene – har det egentlig noe å si om dere starter 5. april eller eksempelvis 1. mai?

– Jo, det er veldig viktig. En utsettelse vil skape usikkerhet, og det vil igjen påvirke inntektene. Dessuten trenger man noe å glede seg til, man trenger inspirasjon i hverdagen, svarer Erik Espeseth.

– Myndighetene må vel ta hensyn til pandemien og smittetallene?

– Det forstår vi. Men fotballen har vist på en utmerket måte de siste tolv månedene at dette skal vi klare. Toppfotballen har hatt en omfattende og dynamisk smittevernprotokoll, som har vist seg vellykket. Vi har ikke spredt noe smitte ut i samfunnet, sier Espeseth og understreker at han har store forventninger til onsdagsmøtet med statsminister Erna Solberg.

Også Einar Håndlykken i Odd er glad regjeringssjefen engasjerer seg og mener det gir håp om at topp- og breddeidretten flyttes høyere på prioriteringslisten.

– Sånn regjeringens politikk er nå, er det jo nesten som om regjeringen oppfordrer idretten til å reise ut av landet for å konkurrere, enten det er ski, sykkel eller fotball. Ute av syne, ute av sinn. Men er det egentlig godt smittevern å be norske idrettsfolk om å la være å konkurrere i Norge og flytte kamper og konkurranser til andre land? spør Håndlykken – som i fjor vår møtte kulturminister Abid Raja (V) etter uenighet rundt verdien av idrettens redningspakker.

les også Lagidrettsledere om Rajas krisepakke: – Har ikke skjønt klubbdrift

Nå søker idretten seg helt til topps i regjeringsapparatet og får henvende seg direkte til statsministeren.

– Nå har det gått ett år med pandemi. Da forventer vi en mer finmasket politikk og at ikke alt er basert på at «idrett er idrett». Akkurat som at næringsliv ikke er næringsliv. Det er forskjell på en industriarbeidsplass og et utested. Når orientering, tennis og langrenn ikke er lov, er det åpenbart at systemet ikke er smidig nok, påpeker Einar Håndlykken.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor, men hun ønsket ikke å gi noen kommentar til den varslede skjebnedatoen i forkant av onsdagens møte.