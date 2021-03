Ødegaard vil unngå Qatar-boikott: − Mulig å få til ting som skaper oppmerksomhet

Martin Ødegaard (22) har blitt utnevnt til ny kaptein på det norske landslaget. På sin første pressekonferanse fikk han spørsmål om det vil være riktig å boikotte et VM i Qatar.

– Først og fremst tenker jeg at det er veldig bra det som skjer nå i Norge med all oppmerksomheten og interessen som er. Det viser at det er mye bra her i landet. Det viktigste nå er å diskutere hvordan man best kan få til endringer og hva vi må gjøre, svarer Ødegaard på VGs spørsmål.

– Personlig tenker jeg det er bedre å unngå en boikott og være til stede. Vi er et land som ikke har vært i mesterskap på 20 år. Skal vi boikotte før en kvalik har startet, så er jeg usikker på hvor mye oppmerksomhet det hadde fått.

Kapteinen trekker frem «Black Lives Matter»-kampanjen som er eksempel på at det er mulig å gjøre en forskjell.

– Jeg har tenkt en del på det og snakket med mange av gutta på laget om det. Det er mange som er interesserte i påvirke det. Vi må snakke om hvordan vi skal gjøre det. Det er fullt mulig å få til ting som skaper oppmerksomhet.

Den siste tiden har det vært en debatt mellom Zlatan Ibrahimovic og basketstjernen LeBron James om hvorvidt idrettsutøvere bør fronte meningene sine offentlige eller ei.

– Det er litt opp til hver enkelt. Det er mange som liker å ha sterke meninger, andre liker å snakke litt under radaren. Jeg synes vi skal ha respekt for at vi er forskjellige, mener Ødegaard.

Arsenal-spilleren er klar for å ta fatt på oppgaven som kaptein.

– Det er stort. Å være kaptein for Norge er noe av det absolutt største man kan oppleve, sier Ødegaard.

22-åringen ble valgt etter at Stefan Johansen ga beskjed om at han gir seg på landslaget.

– Det trist med Stefan som gir seg. Vi kommer til å savne ham. Han har vært en stor kaptein både på og utenfor banen.

Ødegaard er klar for å brette opp ermene.

– Hvis Ståle har valgt meg i den rollen er det fordi han føler at jeg gjør noe riktig. Det følger med et ekstra ansvar både på og utenfor banen. Det er jeg klar for å ta.

Landslagssjef Ståle Solbakken har hintet om at Erling Braut Haaland også kommer til å være tett på kapteinsteamet.

– Han er vår største ledestjerne og kanskje den største ledestjernen i hele Europa nå, sier Ødegaard om Haaland.

Også Arsenal-manager Mikel Arteta har kommet med rosende ord om Ødegaards lederegenskaper.

– Jeg føler ikke at det er min oppgave å snakke meg opp, men jeg skal selvsagt ta tak, sier drammenseren.

Ødegaard har foreløpig ikke blitt spurt om en mulig Qatar-boikott fra noen utenfor Norges landegrenser.

– Det er mye prat om det i Norge, men det er ingen som har tatt det opp med meg foreløpig.

