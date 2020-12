KALTE INN TIL MØTE: Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær i Pål Bjerketvedt (bak, til høyre) kalte inn til et møte om bråket rundt de nye TV-rettighetene. Foto: Terje Pedersen / NTB

NFF tar selvkritikk etter TV-bråket: − Ikke en klok nok løsning

Norges Fotballforbund (NFF) kalte inn klubblederne i Toppserien, 1. divisjon kvinner, Toppfotball Kvinner og TV 2 til et oppklaringsmøte om problemene rundt den nye TV-avtalen. Der ble det ifølge VGs opplysninger høy temperatur.

Denne vinteren har fotballrettighetene for perioden 2023 – 2028 vært på forhandlingsbordet. Disse forhandlingene var det TV 2 som tilslutt vant etter at de fikk eksklusiv forhandlingsrett.

Fredag kveld kunne VG avsløre at kvinnene gikk glipp av 150 millioner, siden alliansen Telenor/Altibox ikke fikk gjennomslag for sitt bud som innebar rundt 360 millioner for kvinnefotballen. Dette budet kom etter at NFF/NTF hadde sagt ja til å gå inn i en såkalt eksklusiv forhandlingsperiode med TV 2. Toppfotball Kvinner har reagert på at de opplever at de ikke fikk ta del i avgjørelsen.

Søndag kveld sendte NFF ut en innkallelse til et møte med partene for å oppklare situasjonen som har vært oppe til diskusjon de siste dagene.

Temperatur

Møtet startet klokken 16.30 mandag hvor klubblederne for de to øverste divisjonene på kvinnesiden, Toppfotball Kvinner (TFK) og TV 2 var til stede. Møtet skal ha pågått en times tid. Dette bekrefter NFF, ved generalsekretær Pål Bjerketvedt, overfor VG mandag kveld.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt og fotballpresident Terje Svendsen startet med en utredning om prosessen som har pågått rundt forhandlingene.

Ifølge opplysninger gitt VG fra flere uavhengige kilder til stede på møtet skal det også tidvis ha vært høy temperatur og det skal ha blitt kommunisert til NFF at tilliten til forbundet fra både TFK og klubbene er «tynnslitt».

– Jeg kan avkrefte på det sterkeste at det var høy temperatur. Det ble ikke gitt utrykk om tillitsforhold av den grad du nevner. Det kan godt hende det er sånn, men det ble i hvert fall ikke nevnt på møtet, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt til VG som kaller møtet saklig og ordentlig.

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner har imidlertid en annen oppfatning når VG kontakter henne om opplysningene fra møtet.

– Jeg kan bekrefte at temperaturen har vært høy, og klubbene er sinte over hele prosessen. Men det er gledelig at forbundet erkjenner at de har gjort feil. Nå må de en gang for alle lære av dette, sier Jørgensen, som ikke ønsker å kommentere møtet ytterligere.

HØY TEMPERATUR: Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, forteller at klubbene er sinte over forhandlingsprosessen som har pågått den siste tiden. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Uenige om forhold

Bjerketvedt sier at forbundet kommuniserte at de trodde de gjorde det riktige for alle parter, men at det i ettertid kanskje ikke var var det smarte å gjøre.

– Men det er et par forhold vi er uenig om. Det er ikke ukjent at klubbene er misfornøyd med at de ikke har hatt plass rundt forhandlingsbordet som ledes av Fotball Media, forteller Bjerketvedt.

Svendsen skal også ha gitt en lovnad til klubbene om at det skal bli foretatt en grundig evaluering av prosessen nå i ettertid.

– I etterpåklokskapens ånd, så ser vi at det ikke var en klok nok løsning. Vi burde lagt til rette for at de var involvert enten i, eller tett på forhandlingene. Det hadde vært helt uproblematisk, mener generalsekretæren.

TV 2-sjef Olav Sandnes var også til stede på møtet hvor han presenterte TV 2s planer om hvordan ting vil se ut. Han skal ha kommet med tydelige lovnader om at kvinnefotballen også vil bli satset på.

Dette bekrefter også Bjerketvedt til VG.

– Det var en viktig del av dette møtet. Partene fikk stilt spørsmål og fikk vite om hvordan ting fremover skal være. Jeg kan ikke si for mye, men han lovet tett dialog om alle detaljer om det så skal bli det endelige produktet fra 2023.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Sandnes til denne saken.