MISFORNØYD: Scott Parker (til høyre) var rasende i intervjuene etter kampslutt. Foto: LEE SMITH / X03806

Scott Parker raser etter VAR-avgjørelse: − Det er kriminelt

(Newcastle – Fulham 1–1) Fulham var på vei mot en svært etterlengtet seier, men et omdiskutert straffespark og tilhørende rødt kort førte til at London-laget måtte nøye seg med ett poeng.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har sett det på video. Kontakten skjer utenfor boksen og Callum Wilson går ned inne i boksen. Dommeren ser på skjermen og jeg vet ikke hva annet han ser enn meg. Det jeg ikke forstår er at vi fremdeles tar feil avgjørelser. Jeg kan akseptere at en dommer tar feil, men det forundrer meg at vi fremdeles gjør feil med alle disse reprisene. Det er forvirrende for meg, sier Scott Parker til BBC etter kampen.

Det var etter en snau time av oppgjøret mellom Newcastle og Fulham at dommer Graham Scott pekte på straffemerket etter at Newcastle-spiss Callum Wilson gikk ned i en duell med den danske Fulham-stopperen Joachim Andersen.

les også Presset på Arteta øker etter Arsenals verste start på 46 år

Etter å ha vurdert situasjonen på video i flere minutter, hvor det ble nøye studert hvor den lille kontakten mellom spillerne var, konkluderte Scott med at kontakten var inne i feltet og at Andersen fortjente et direkte rødt kort for å frata spissen en åpenbar scoringsmulighet.

– Fra hva jeg har sett - og jeg står ikke her for å forsvare det - så skjer kontakten utenfor. Han kommer seg inn i boksen og filmer, mener Parker.

– Brendan Rodgers (Leicester-manager, journ.anm) stod her forrige uke og sa det samme. Det er det som er feil. Jeg ville heller stått her og sagt at dommeren gjorde en feil, men vi har all denne teknologien og vi gjøre fremdeles de samme feilene. Det er kriminelt, raser Parker overfor Sky Sports.

forrige







fullskjerm neste

Heller ikke Fulham-eier Tony Khan var spesielt imponert over situasjonen:

– Jeg vet ikke om dommeren ser på de samme vinklene som jeg gjør. Jeg forstår det bare ikke. Fotballen har endret seg drastisk og ikke til det bedre etter mitt syn. Det er litt rotete, for å være ærlig, sier Parker.

Ikke overraskende har man en annen oppfatning av straffen og utvisningen i Newcastle-leiren.

Mannen som gikk i bakken, Callum Wilson, mener selv det var straffe, og får støtte fra Newcastle-manager Steve Bruce:

– Når du ser på det og analyserer det, så synes jeg dommeren gjorde rett. Når du ser det på video, ser det ut som om han er på hælen, sier Bruce.