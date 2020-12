EMOSJONELL AVSLUTNING: Mattias Moström fikk et verdig Molde-punktum da han scoret i sin siste kamp. Hyllestene renner inn for svensken med over 350 kamper for romsdalsklubben. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Tårevått Molde-punktum for Moström: − Hugget navnet sitt i stein i stadion her

Mattias Moström (37) ble hyllet etter hans siste Molde-kamp. Men det trenger ikke å bety slutten for svensken i «Rosenes by». 37-åringen lokkes med et drømmetilbud.

Etter over 350 kamper i blått og hvitt, takket Mattias Moström for seg som Molde-spiller etter denne sesongen. Kontrakten hans med romsdalsklubben utløper 31. desember, men det betyr ikke å bety slutten for svensken.

Moström vil ikke si nøyaktig hvilket tilbud han har fått, men det er tydelig at Molde ønsker å benytte seg av hans fotballkompetanse i fremtiden.

– Det jeg har drømt om etter fotballkarrieren, har jeg fått tilbud om. Det høres kanskje dumt ut, men jeg vil ikke si noe før alt er klart. Men jeg har fått tilbudet om å gjøre det jeg virkelig vil etter fotballkarrieren, så er det opp til meg om jeg vil ta det, forteller han til VG.

Molde-trener Erling Moe vil heller ikke gå innpå detaljer, men er klar på at han verdsetter 37-åringens tanker og meninger om fotball.

– Det er bestandig sånn at jeg er ute etter å høre på folk som har skikkelig greie på fotball. Det har Mattias. Så ønsker jeg å høre hva han tenker om fremtiden sin, og om vi kan se på den sammen eller ei, sier Moe.

Moström legger ikke skjul på at treneryrket frister.

– Jeg elsker det og er veldig opptatt av det. Det er drømmen etter fotballkarrieren. Det kan bli vanskelig å takke nei til en slik mulighet. Det er ikke mange som får den, sier han, men er samtidig klar på at han fremdeles føler han kan bidra på fotballbanen og at det vil bli vanskelig å legge opp når formen fremdeles er god.

Scoret og falt en tåre

Moström kom fra AIK i 2006, og ble en markant spiller i Eliteserien med sin fart, lagånd og offensive kvaliteter. Han stoppet på 32 mål og 49 målgivende pasninger for Molde.

Etter 14 minnerike år i klubben fikk han et verdig punktum i Molde-trøyen da han satte inn lagets andre mål for dagen i 5–0-seieren over Sarpsborg på hjemmebane

– Det var uvirkelig. Jeg hadde ikke tenkt på at jeg skulle score før kampen. Det kom noen tårer da det skjedde. Det skjedde noe med meg da. Det var utrolig deilig. Det var stort, forteller en emosjonell Moström.

Moe tok av på benken, lagkameratene jublet ellevilt og de få som hadde fått kommet inn på tribunene, ga stående applaus. Da han ble byttet ut etter 67 minutter, reiste publikum seg igjen.

– Det var en del fine mål i dag, men for meg var Moström sitt det fineste. Han er en fantastisk fyr, og jeg tror det var flere enn meg som satt med klump i halsen da han klinket den stang inn. Jeg så han fikk noen tårer selv – det var utrolig stort. En verdig avslutning, hvis det er en avslutning, sier kampens store spiller, Martin Ellingsen.

Han vartet selv opp med denne:

– En klubblegende

Moström er Moldes mestvinnende spiller gjennom tidene. Både han og Vegard Forren har fire seriegull hver, med sin fjerde sølvmedalje har svensken ett flere sølv enn midtstopperen i toppdivisjonen. Han har også to cupgull og har fått oppleve gruppespill i Europa tre ganger.

– Det er så mange år, og jeg har opplevd så mye. Det er vanskelig å sette fingeren på hva som er det største. Jeg er utrolig stolt over karrieren og er takknemlig for mye, sier en rørt Moström.

– Han har vært enorm. Han har vært med på hele den nye storhetstiden, fra vi begynte å vinne ting og kvalifisere oss til Europa. Han har vært en bauta for oss. Han kom hit i 2006–2007, og har hugget navnet sitt i stein i stadion her. Han er det man kan kalle en klubblegende, fullroses Moström av Moe.

Med sin rutine og væremåte har 37-åringen satt dype spor i Molde-garderoben.

– Han er en stor mann. Jeg har respektert ham høyt siden jeg kom hit. Det er fantastisk at han er så god i hans alder. Jeg ser på ham og blir motivert, sier Leke James.

Ellingsen er blant dem som håper at Molde klarer å beholde Moström i klubben.

– Jeg unner han alt godt. Han er utrolig viktig for klubben. Han er uerstattelig, du finner ingen som han lenger. En legende, oppsummerer midtbanespilleren.