MÅLSCORER: Magnus Wolff Eikrem jubler etter å ha sendt Molde i føringen. Foto: GEORG HOCHMUTH / APA

Wolff Eikrem sendte Molde videre til Europa League-sluttspill

(Rapid Wien – Molde 2–2) Magnus Wolff Eikrem (30) spilte ikke mer enn 57 minutter, men Molde-kapteinen rakk å score to mål og sende Molde videre til sluttspillet i Europa League.

Nå nettopp

Magnus Wolff Eikrem har vært Moldes kanskje viktigste spiller de siste årene, og midtbanemaestroen viste seg igjen frem på bortebane i Wien torsdag kveld.

Med en fantastisk skuddfinte fikk han det nødvendige rommet til å sende Molde i ledelsen tidlig i første omgang. Da Rapid Wien så gikk ut i andre omgang for å jage to mål, var kapteinen igjen på plass.

Kun 20 sekunder av omgangen var spilt da han igjen sendte ballen i mål, og Molde opp i en 2–1-ledelse. Rapid Wien måtte da score tre mål til for å slå ut Molde, men østerrikerne var aldri i nærheten av å klare det.

Riktignok pyntet de på sluttresultatet etter at Melih Ibrahimoglus langskudd gikk via Sheriff Sinyan og i mål etter 89 minutter, men Molde holdt unna på overtid.

Dermed er Molde videre til 16-delsfinalen i Europa League, hvor de kan møte gamlesjef Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United. Øvrige lag de kan møte er blant andre Roma, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers og Villarreal.

Moldes gruppe ble vunnet av Arsenal, som gikk ubeseiret gjennom gruppen. Torsdag vant de 4–2 borte mot Dundalk.

KAPTEINEN OG BURSDAGSBARNET: Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem og torsdagens bursdagsbarn, 25 år gamle Fredrik Aursnes, jubler sammen. Foto: LISI NIESNER / Reuters

For andre gang i klubbens historie hadde Molde muligheten til å ta seg videre fra gruppespillet i en europeisk klubbturnering.

I 2015/2016 gikk Molde seirende ut av gruppen med Ajax, Fenerbache og Celtic i Europa League og fikk da møte Sevilla (som vant turneringen etter å ha slått Liverpool i finalen) i 16-delsfinalen. Molde røk da ut, men med hodet hevet etter å ha vunnet 1–0 hjemme i Molde.

Torsdag hadde de igjen muligheten til å ta seg videre. Poeng eller ettmåltstap hvor de selv scoret minst ett mål ville være nok i den avgjørende kampen borte mot Rapid Wien - et lag Molde selv slo 1–0 på hjemmebane tidligere i høst.

Allerede etter fire minutter var Magnus Wolff Eikrem nær ved å sende Molde i ledelsen, men klarte da ikke å overliste Paul Gartler i Rapid Wien-målet. Åtte minutter senere fikk Wolff Eikrem sjansen på ny. 30-åringen sendte først to Rapid-forsvarere i pølseboden med en fantastisk skuddfinte, før han så sendte ballen ned i korthjørnet. Gartler ble stående på feil fot etter skuddfinten og fikk bare så vidt fingrene på ballen.

Dermed trengte Rapid tre mål for å ta seg videre, og Marcel Ritzmaier var tydelig sugen på en redusering. Midtbanespilleren hadde allerede skutt fire ganger i den første omgangen da han fikk ballen like utenfor 16-meteren etter 42 minutter. Igjen gikk han for skuddet og denne gangen klarte han å overliste Andreas Linde, som kun fikk noen fingre på ballen.

Rapid Wien gjorde grep i pausen med to bytter, men det var Molde som stormet i angrep. Fredrik Aursnes hælsparket lekkert tilbake til Wolff Eikrem, som etter 20 sekunder av omgangen sendte Molde tilbake i ledelsen.

Det så også ut til å bli kampens siste mål, før Rapid Wien utlignet helt på slutten.

Publisert: 10.12.20 kl. 20:47