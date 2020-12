MISFORNØYD: Åge Hareide har ingenting til overs for Pål André Hellands uttalelser til Adresseavisen. Foto: Ole Martin Wold, NTB

Hareide tordner etter Helland-uttalelser

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Mjøndalen 1–0) Åge Hareide (67) var fornøyd med Rosenborgs første seier på fem kamper, men ikke like fornøyd med uttalelsene en skadet Pål André Helland (30) kom med før kampen.

Nesten fem minutter på overtid sørget toppscorer Kristoffer Zachariassen (26) for at håpet om både bronsemedalje og europacupspill lever for Rosenborg. Under pressekonferansen etter kampen uttrykte Hareide lettelse og glede.

Men da Hareide ble konfrontert med uttalelser en skadet Pål André Helland hadde gitt til Adresseavisen dagen før kampen, ble det temperatur. I intervjuet sammenligner Helland eget lag med Bodø/Glimt, og viser til at seriemesteren har veldig tydelige roller på banen, og veldig tydelige krav til hver rolle.

– En toppklubb bør ha en egen, utviklet spillestil. Der ligger vi etter Bodø/Glimt, Molde og Vålerenga akkurat nå. Det blir den største jobben inn mot 2021, sier Helland til Adresseavisen.

På kanten

Til det svarer Hareide, som sier at han ikke har lest saken, men bare overskrifta, følgende:

– Jeg vet ikke hva han mener med den biten, og jeg synes han heller kan ta det med meg i stedet for å ta det utad. Det er litt på kanten av hva jeg tolererer, svarer Hareide på Adresseavisens oppfølgerspørsmål etter kampen.

Hareide følger opp med at Helland burde konsentrere seg om å holde seg skadefri, i stedet for å prate med pressen.

– Man bidrar ikke i det hele tatt, hvis man er skadet hele tida. Det er slitsomt med spillere som går inn og ut av sykestua, og i stedet snakker om hvordan ting burde vært.

Med Zachariassens sene scoring unngikk Rosenborg sitt femte poengtap på rad. Akkurat dét bekymrer ikke Hareide.

– Disse statistikkene er jeg ikke så veldig opptatt av. Jeg har ikke noe tungsinn jeg.

Ruller ikke terninger

På kampen der Rosenborg avgjorde langt inn i overtiden, men uten å imponere, rullet VG terningkast én.

– Det er jeg ikke enig i. For meg var det underholdende nok. Så du hvordan vi spilte i første omgang, og så ruller du én på den? Det var spennende nok fra benken, men mulig det ikke var det for deg, sier en sterkt uenig Hareide.

- Hvilken terning ville du rullet?

– Jeg ruller faen ikke terninger. Det får være din jobb.

67-åringen var langt mer fornøyd med dommerprestasjonen i dagens kamp, enn i 1–0-tapet for Vålerenga, da Sigurd Smehus Kringstad fikk flere rosenborgere til å rase etter at han viste ut Dino Islamovic samt annullerte det som ville vært en sen Rosenborg-utligning.

– Jeg blir litt oppgitt når ting går imot oss med ting man ikke kan styre; ting man ikke er herre over. Men i dag syns jeg dommeren var god. Jeg sa til ham at han gjorde kun én feil, og det var en corner, humrer Hareide.

