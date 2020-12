Solbakken om Qatar-VM: − Skal settes under lupe

Ståle Solbakken (52) innrømmer at han har blandede følelser knyttet til at hans første jobb som landslagssjef blir å kvalifisere Norge til et svært kontroversielt VM i Qatar.

– Jeg tror alle i Norge, Norges Fotballforbund og andre forbund, er enige om at det som har skjedd i Qatar, skal settes under lupe, sier Solbakken til VG på spørsmål om hvordan han stiller seg til en eventuell boikott av mesterskapet i 2022.

– Så må fotballverdenen eventuelt stå sammen i en eventuell hva det enn måtte være. Norge kan godt være med og være noen som fører en dialog om det, men dette er et stort politisk spørsmål som ikke kan løses på min første pressekonferanse, samtidig som vi skal ha respekt for de som har lidd hardt, sier Norges nye landslagssjef.

2022-VM i Qatar, som er planlagt fra 21. november til 18. desember 2022, har vært svært omdiskutert siden tildelingen den 2. desember 2010.

Av de 22 medlemmene i FIFA-styret som var med på å tildele Qatar mesterskapet, har 18 senere vært innblandet i saker om bestikkelser og korrupsjon.

Dystre rapporter fra Amnesty har også avdekket alvorlige brudd på menneskerettigheter i Qatar samt brudd på lovnader om forbedringer av forholdene til titusenvis av fremmedarbeidere under byggingen av VM-anleggene.

På spørsmål om han ikke setter seg selv på siden ved å svare at «fotballverdenen eventuelt må stå sammen» om å boikotte Qatar-VM, svarer Ståle Solbakken:

– Jo, det kan du godt si. Men når jeg sier fotballverdenen, så kan det være mange medlemmer i fotballverdenen. Det kan være alt fra spillere til fans til trenere til fotballedere og de øverste herrer i FIFA.

– Jeg tror ingen, inkludert alle på skjermen her nå, er uenige om at dette er et veldig sårt tema for en hel fotballverden. Men det er der vi er, så får vi se hvor det bærer hen, utdyper han om Qatar.

Ståle Solbakken er kjent som en svært samfunnsengasjert fotballtrener. Etiske spørsmål rundt fotballturer og menneskerettigheter var nylig et tema for ham i FC København.

Etter at han tok med seg FCK på treningsleir til Dubai i 2017, 2018 og 2019, besluttet Solbakken i samråd med klubben at de ikke lenger skulle reise dit av etiske hensyn.

– Det handler om det menneskesynet og den diskrimineringen som ligger i bunn der mot både homofile og kvinner, åpenbare ting som strider mot det de aller fleste står for, forklarte han til VG.

