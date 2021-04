Henrik Pedersen ferdig i Strømsgodset: − Sterkt uenig og kritisk

DRAMMEN/OSLO (VG) Klubben bekrefter i en pressemelding at den er enig med Henrik Pedersen om å avslutte arbeidsforholdet.

Strømsgodset skriver at partene har et felles ønske om å skape ro rundt klubben.

– Dette var ikke en exit jeg ønsket. Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten, sier Pedersen i pressemeldingen.

– Men slik denne saken nå har kommet ut av kontroll, og spesielt av hensyn til alle som elsker Strømsgodset, hadde jeg ikke noe annet valg enn å bidra til enighet om denne løsningen som nå ligger på bordet, legger han til.

Daglig leder Dag Lindseth Andersen understreker samtidig at varslingssaken mot Pedersen vil gå sin gang og ikke er avsluttet. Strømsgodset har engasjert ekstern juridisk bistand for videre håndtering av saken.

Andersen påpeker at klubbens rutiner i varslingsaker også gjennomgås i denne sammenheng.

Henrik Pedersen er ferdig i jobben etter nærmere to år som hovedtrener i Drammen. Han tok over jobben etter Bjørn Petter Ingebretsen sommeren 2019. Dansken signerte så sent som i september 2020 en ny kontrakt ut 2023-sesongen.

SPORTSSJEF: Jostein Flo avbildet på et hotell i Drammen fredag ettermiddag. Foto: Joachim Baardsen

Nettavisen omtalte avskjeden først, etter at Drammens Tidende meldte at partene forhandlet om en sluttavtale. Den danske treneren sier at anklagene om diskriminerende utsagn strider mot alt han står for, både som menneske og leder.

– Jeg har, og har alltid hatt, nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning, sier Pedersen, som tar fullstendig avstand fra rasisme-anklagene:

– Det føles håpløst å kjempe mot anklager som ikke lar seg dokumentere, og som plukkes løsrevet frem - måneder og år etter at de angivelig utsagnene skal ha falt. Det blir nær umulig å forsvare seg ordentlig mot slike anklager, sier Pedersen.

Styreleder Ivar Strømsjordet beklager at samarbeidet avsluttes på denne måten.

- Vi er oppriktig lei oss for at vi skilles under slike omstendigheter. Vi ønsker Henrik alt godt videre i trenerkarrieren

VG traff sportssjef Jostein Flo på et hotell i Drammen fredag ettermiddag – før pressemeldingen fra klubben om Pedersens avgang.

– Er dere i forhandlinger? spør VGs journalist.

– Eh. Jeg går bare rundt og drikker kaffe, jeg, svarer Flo til i det han går opp trappene.

Sportssjef Flo kjørte vekk fra hotellet sammen med klubbens daglige leder Dag Lindseth Andersen like før klokken 14.

Onsdag holdt Godset-styret et ekstraordinært styremøte som varte til sent utpå kvelden. Der ble det ikke konkludert med noe, og styreleder Ivar Strømsjordet sa at tråden skal tas opp igjen torsdag. Heller ikke etter torsdagens møte ble det kommunisert noen konklusjon fra styret.

Til Drammens Tidende opplyser dessuten styremedlem Christel Alsaker-Nøstdahl at hun trekker seg. Hun ble valgt inn i Godset-styret på fotballklubbens årsmøte for bare en måned siden.

– Til info valgte jeg i går kveld å trekke meg fra mitt styreverv i Strømsgodset Toppfotball. Utover det har jeg ingen kommentar, melder svigerdatteren til Thor Alsaker-Nøstdahl, klubblegende i Strømsgodset og en av The Double-heltene fra 1970.

– Ønsker ikke å kommentere ytterligere enn å bekrefte at jeg valgte å trekke meg i går kveld, skriver Alsaker-Nøstdahl i en SMS til VG.

Spillergruppen i Strømsgodset har ikke vært fornøyd med svarene de har fått om prosessen og har varslet en uttalelse.

Tillitsvalgt Jonathan Parr uttalte torsdag at spillerne vil avvente til styret har gjort ferdig sitt arbeid.

– Jeg ønsker ikke å si noe. Det er Jonathan Parr som skal uttale seg av spillerne, forteller Godset-spiller Chol Riel Nguen, lillebor til landslagsspiller Tokmac Nguen, til VG.

– Har dere fått beskjed av klubben om å ikke uttale dere?

– Nei, men det er blitt til at Parr er den som skal uttale seg, sier han.

Godset-ledelsen valgte mandag kveld å beholde hovedtrener Pedersen etter en intern vurdering av rasismeanklagene mot ham. Siden har det stormet i og rundt klubben.

Dagen etter Godset-ledelsens melding mandag kveld ble det kjent at sju spillere varslet spillerorganisasjonen NISO om angivelig rasisme fra Pedersen.