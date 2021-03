SEIER: Memphis Depay og Nederland vant enkelt hjemme mot Latvia. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / X06750

Sjansesløsende Nederland vant foran folksomme tribuner

(Nederland – Latvia 2–0) Som et ledd i et forskningsprosjekt fikk 5000 tilskuere komme inn på Amsterdam Arena. De fikk se Nederland ta en enkel seier mot Latvia.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Seieren var nødvendig for det nederlandske laget etter onsdagens 4–2-tap mot Tyrkia. Hjulpet frem av hjemmepublikumet hadde de full kontroll hjemme mot Latvia.

Steven Berghuis satte inn sitt første landslagsmål etter en drøy halvtime med et lekkert skudd fra 18 meter.

Da hadde nederlenderne sløst stort foran mål og sjansesløsingen fortsatte langt ut i den andre omgangen, men på det 15. nederlandske hjørnesparket i kampen steg Luuk de Jong opp og headet inn 2–0 etter 69 minutter.

Nederland registrerte seg for intet mindre enn 35 skudd i løpet av kampen, men det ble med de to målene. Latvia kom seg til en stor sjanse i sluttminuttene, men måtte se at stolpen sto i veien.

Med seieren har Nederland sammen med Norge tre poeng etter to kamper i kvalifiseringsgruppen. Tyrkia og Montenegro har begge full pott etter to kamper.

TRIBUNELIV: 5000 tilskuere fikk komme inn på lørdagens kamp. Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP

Det nederlandske fotballforbundet bekreftet i forrige uke at de ville tillate 5000 tilskuere under kampen mot Latvia som en del av et forskningsprosjekt.

Amsterdam Arena har en kapasitet på 55 500 tilskuere.

Formålet med prosjektet er å se hvor mange tilfeller av nærkontakt som oppstår under arrangementet.

Supporterne ble delt inn i grupper spredd utover arenaen, med forskjellige krav til gruppene, både i form av avstand og krav til munnbind.

På forhånd var det et krav om alle tilskuerne hadde testet positivt for covid-19. Lignende prosjekter med 1300 tilskuere har blitt forsøkt i nederlandsk annendivisjon tidligere i år, ifølge Reuters.

I forkant av kampen fulgte det nederlandske laget opp de siste dagers markering fra Norge og Tyskland knyttet til VM i Qatar. Spillerne kom ut til kampen med T-skjorter med teksten «Fotball supports change» – fotballen støtter endring.