AVLYST: Jens Petter Hauge kom ikke lenger enn til treningsfeltet under landslagssamlingen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hauge uenig med helsemyndighetenes håndtering av Romania-kampen: − Litt barnslig

Jens Petter Hauge (21) mener det var feil å ikke la A-landslaget reise til Romania, og går samtidig hardt ut mot håndteringen av saken.

For mindre enn 10 minutter siden

– At myndighetene og regjeringen sier stopp til den kampen som er i Norge, kan man forstå siden det er på norsk jord. At ikke vi fikk reise med den charteren ut, det er i hvert fall jeg uenig i, sier Hauge til VG.

Milan-spilleren er tilbake på italiensk jord etter en landslagssamling som han beskriver som «veldig rar».

Først ble privatlandskampen mot Israel på Ullevaal avlyst etter at en israelsk spiller testet positivt. Deretter sendte Bent Høie & co en sterk anbefaling om å ikke reise til Romania etter at Omar Elabdellaoui hadde testet positivt.

– Når de har godtatt den UEFA-protokollen som Nations League ligger under, så virker det litt rart at de bare kan trekke seg.

Jens Petter Hauge mener at saken burde ha vært løst på en bedre måte. Han er en av flere landslagsspillere som har delt kommentaren til TV 2s Per Angell Berntsen, som har overskriften «Enda et eksempel på hvordan myndighetene bruker idretten».

– Når bildene av norske fotballproffer i karantene strømmer inn blant vanlige folk på Gardermoen, så nærmer det hele seg en parodi for meg, skriver Berntsen i TV 2-kommentaren.

– Jeg synes både han og Hangeland har gode poenger, mener Hauge.

– Måten det ble håndtert på er jeg ikke så veldig fan av. Det var tydeligvis folk i Helsedirektoratet som bare ga ut en melding til oss, skrudde av telefonen og tok helg. For meg blir det litt barnslig.

STOPPET: Patrick Berg kunne fått debuten sin mot Israel, mens Jens Petter Hauge var høyaktuell fra start. Nå ble det null kamper på duoen under denne samlingen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Helseminister Bent Høie har tidligere advart at det ville bli reaksjoner dersom landslaget valgte å bryte rådet om å ikke reise til Romania.

Han uttalte at begge kampene (Romania og Østerrike) «ville vært ulovlige i Norge». Foreløpig har ingen øvrige landslagsspillere testet positivt, og Hauge mener at selv om det er tidlig å si det helt sikkert, så viser det at protokollen fungerer.

VG konfronterte helseministeren i helgen om argumentet om at det var snakk om unge spillere som ikke var i risikogruppen.

– De er også rollemodeller. Det er mange unge i dette landet som sitter alene på karantenehotell. Det er nok mange av de også som også kunne ønske å være sosial med andre som også satt i karantene. Det er ingen som vet hvem som tåler denne smitten og ikke tåler denne, svarte Høie.

Selv trodde mange at Hauge kunne være en del av «nødlandslaget». 21-åringen testet positivt for corona i høst, men fant under denne samlingen ut at det var en såkalt «falsk positiv».

– Det ble aldri noe realitet. Det var bare litt snakk om det, så jeg forholdt meg veldig rolig til det. Det er ikke sikkert jeg hadde spilt om jeg var spilleklar uansett, sier han.

– Egentlig var hele samlingen ganske rar uansett. Da Milan sa jeg bare skulle komme tilbake, så var det egentlig godt å komme seg hjem og få en avklaring.

Saken oppdateres!

Publisert: 18.11.20 kl. 14:16

