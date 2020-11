SATT I KARANTENE: Hele Odd er satt i karantene. Her er Mushaga Bakenga foran Oddrane. Dette er kun et illustrasjonsfoto. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Odd-spiller testet positivt – to Eliteserie-kamper flyttes

En Odd-spiller fikk positivt prøvesvar lørdag ettermiddag og dermed blir kampene mot Sandefjord søndag kveld og Strømsgodset onsdag utsatt.

«Vi kan informere om at en av våre spillere har testet positivt på Covid-19. I henhold til smittevernsregler, blir kampen mot Sandefjord i morgen 29.11 kl. 18.00 utsatt.» skriver Odd i pressemeldingen.

Odd skal kommende uke spille ytterligere to kamper i Eliteserien, mot Strømsgodset 2. desember og Kristiansund 6. desember. Begge disse kampene kommer før den ti dager lange karantenetiden er omme.

– Spilleren følte seg uvel og fikk positivt svar i dag like før klokken fire. Det betyr at han var og trente med laget i går, som betyr at hele Odd er i karantene, sier sportssjef Tore Andersen til VG.

Han sier klubben er blitt enig med spilleren om å ikke offentliggjøre hvem det er snakk om, men sier at det går veldig bra med spilleren og at spilleren selv ble overrasket over at han testet positivt.

– Vi skal teste hele gruppa, og vi jobber med å løse det i samråd med legen nå. Ingen andre har merket noe til symptomer, sier Andersen.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) sier at det begynner «å bli tight» med tanke på å få fullført serien før jul.

– Kampen mot Strømsgodset blir også utsatt. Neste søndag, mot Kristiansund, kan være akkurat etter karantenetiden, sier han til VG.

Han er imidlertid optimist med tanke på at Odd skal få fullført før jul, til tross for at to kamper nå blir utsatt. Totalt fem serierunder gjenstår. Odd er med i medaljekampen.

