MÅL IGJEN: Lionel Messi feirer scoring mot Real Betis. Foto: MARCELO DEL POZO / X06654

Mener Messi fortsatt er på topp - på statistikkene

Lionel Messi (33) måtte ut i november før han endelig scoret sitt første spillemål i ligaen denne sesongen. Men siden gang har både han og Barcelona levert.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ryktene om hvor Lionel Messi ender etter denne sesongen fortsetter å gå. Manchester City og Paris Saint-Germain nevnes hyppigst. Samtidig er den lille argentineren i ferd med å vise seg fram slik vi kjenner ham, noe vi forhåpentligvis også får se i den VG+-sendte cupkampen onsdag kveld.

* Messi har minst ett målpoeng på alle sine syv siste ligakamper.

* Messi har ni mål og tre målgivende på sine ti siste kamper totalt.

– Messi er i toppen av alle statistikktjenester også denne sesongen. Da snakker jeg om dem som baserer seg på algoritmer, à la WhoScored, SofaScore og lignende. I sin tid som verdensstjerne har 2020 blitt omtalt som Messi sitt svakeste kalenderår, og det underbygges av antall mål, målgivende pasninger og titler. Men ser man på disse statistikktjenestene, er Messi fortsatt på topp, og sammenlignet med seg selv er det små forskjeller, sier Tobias Storruste Dahle, ekspert på spansk fotball og som blant annet skriver for Barcelona-fansens blaugrana.no.

les også Barcelona til sak etter at Messis gigantlønn ble avslørt

– Én av forskjellene er at Messi faktisk skyter mer denne sesongen enn han noensinne har gjort. Kanskje det kan forklares med at nedgangen i antall mål både på eget og lagets vegne har gjort ham litt mer desperat, og at det påvirker kvaliteten på skuddene? Eller kanskje det at Barcelona spiller uten en rendyrket nummer 9 denne sesongen gjør at Messi føler på et ekstra ansvar? At han må score målene selv, da de foran ham ikke gjør det, fortsetter Tobias Storruste Dahle, og legger til at «Messi spiller ikke til Martin Braithwaite med mindre han er helt nødt».

Eksperten peker på at alt det som har skjedd rundt Messi det siste året, kan ha påvirket prestasjonene negativt.

Foto: Sofascore for VG

– Han har selv oppgitt at han har vært inne på tanken om å oppsøke psykologisk hjelp. Han har selv sagt at han ikke har vært lykkelig i Barcelona. Messi er ingen maskin. For meg er det innlysende at slike omstendigheter påvirker det man leverer ute på banen.

Så stiller han det vriene spørsmålet:

– Spiller Messi med lavere skuldre fordi andre rundt ham bidrar mer i det offensive, eller får de rundt ham bedre arbeidsvilkår av at Messi er mer mentalt påskrudd? Det tror jeg det bare er Messi som vet.

Kan Messi komme til å fortsette i Barcelona? Trener Ronald Koeman svarte slik i et intervju med Alan Shearer for The Athletic nylig:

– Jeg er ikke sikker, men jeg håper det, for han er fremdeles en stor spiller og han vinner kamper for oss, for laget. Han kom hit som liten gutt, og jeg ser fortsatt ikke for meg Leo i noen annen drakt enn Barca-drakten.

VG-tips: Uavgjort.

I kveld spilles første semifinale i den spanske cupen - og her er det returmøte om tre uker. Til daglig er disse lagene jevngode. Det vil si at Barcelona er på tredjeplass - ett poeng foran Sevilla.

Vertene har seiret i sine fire siste ligamatcher - de tre siste av dem uten å slippe inn mål.

Barcelona har vunnet seks seneste i La Liga - med minst to Barca-mål i fem av dem.

Slik det ser ut i dag med begge Madrid-klubber ute av cupen og Atlético Madrids solide La Liga-ledelse er cupen trolig den turneringen der katalanerne har størst sjanse til å vinne et trofé til forsommeren.

To gode formlag, og vi foreslår et lite spill på uavgjort til 3,35 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og VG+ viser kampen.