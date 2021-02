City forlenget rekordrekken: Ti poengs luke i Premier League

(Everton – Manchester City 1–3) Manchester City vinner og vinner – onsdag for 17. gang på rad.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

17 strake seirer i alle konkurranser er allerede tre mer enn den tidligere rekorden på toppnivå i engelsk fotball. Preston klarte 14 strake seirer i 1891/92 – noe Arsenal tangerte i 1987.

Nå er det Manchester City som skriver historie og borte mot Everton ble det en fullt fortjent seier og dermed en ti poengs luke ned til byrival Manchester United på annenplass i Premier League.

Selv med en så stor luke, svarer både Pep Guardiola og Riyad Mahrez at de fokuserer på helgens kamp mot Arsenal og ikke ligatittelen.

– Når du vinner mange kamper ønsker alle å slå deg og det er vanskelig. Jeg har ikke sett at laget tenker på tabellen og det har vi snakket om. Vi er ikke her for å forsvare ledelsen, alt handler om tre poeng, sier Guardiola til BBC, og følger opp:

– Det er fremdeles 42 poeng å kjempe for og vi er midt i februar. Nå skal vi hvile i noen dager, det er så mange kamper, sier Guardiola.

Everton-manager Carlo Ancelotti sier City er det beste laget Everton har møtt denne sesongen.

– De kan spille meget bra med ballen i laget og jobber hardt uten. De gir deg ikke mange sjanser til å spille, sier han til Amazon og berømmer City-spillernes innsats.

les også Vanvittige Haaland: 18 mål på 13 Champions League-kamper: – Jeg koser meg

TILBAKE: Pep Guardiola kunne også glede seg over å ha Kevin De Bruyne tilbake på banen. Belgieren ble byttet inn i sluttminuttene. Foto: Michael Regan / Pool Getty

Lagene gikk til pause på stillingen 1–1, men i andre omgang slapp Everton-keeper Jordan Pickford inn ytterligere to mål.

Det første kunne han ikke gjøre noe med. Riyad Mahrez trakk seg fint inn fra høyrekanten og fra 16 meter skrudde Mahrez ballen lekkert i mål via stolpen etter en drøy time.

Fra en nærmest identisk posisjon burde Pickford ha gjort bedre et kvarter senere, men han fikk bare så vidt en hånd på skuddet fra Bernardo Silva og dermed ledet bortelaget med to mål.

Det var en ledelse de aldri ga fra seg og Pep Guardiolas mannskap trygget dermed ledelsen på toppen av Premier League-tabellen.

– De har en enorm kvalitet i laget og en spillstyrke som bare maler motstanderen i senk utover i den andre omgangen. Jeg er dypt imponert over Manchester City for tiden, sier Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio etter kampen.

Av de 17 strake seirene til Manchester City er tolv av dem i Premier League. Med tolv seirer er det fremdeles et stykke opp til rekorden for flest strake seirer i den engelske toppdivisjonen. Den er det Manchester City (2017) selv og Liverpool (2019/20) som har, med 18 strake Premier League-seirer.

GLEDE: Phil Foden sendte Manchester City i ledelsen. Foto: Peter Powell / PA Wire

Manchester City var store favoritter før onsdagens bortekamp mot Everton.

Der måtte de riktignok klare seg uten en skadet Ilkay Gündogan, som hadde scoret elleve mål i løpet av de tolv siste Premer League-kampene.

Everton kom også til kampen med fem strake tap mot Manchester City i løpet av de siste årene og med kun ett poeng på fire hjemmekamper i Premier League etter nyttår.

Manchester City startet kampen klart best og det var fullt fortjent da Phil Foden – via Evertons høyreback Séamus Coleman – sendte ballen i mål etter en drøy halvtime.

UTLIGNING: Richarlison sørget for at lagene var like langt til pause. Foto: Peter Powell / Pool EPA

Det tok imidlertid ikke mer enn fem minutter før utligningen kom på Goodison Park. Lucas Dignes skudd traff stolpen og spratt rett ut i låret til Richarlison. Fra en halv meters hold hadde brasilianeren få problemer med å styre ballen i mål og dermed 1–1.

I andre omgang ble det også to mål, men denne gang to mål til Manchester City og dermed en 3–1-seier.

Joshua King kom inn for Everton etter 69 minutters spill, men klarte ikke å snu kampen for hjemmelaget.

PS! Manchester City hadde en lignende seiersrekke på 20 kamper i alle konkurranser i 2017, men det var da inkludert en seier etter en straffesparkkonkurranse.