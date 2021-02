Foto: Shaun Botterill / Pool Getty

Arsenal-sjefen tatt på sengen av Ødegaard: − Han har noe ved seg

Martin Ødegaard (21) har overrasket Arsenal-manager Mikel Arteta (38) med personligheten sin.

På pressekonferansen før torsdagens Europa League-kamp mot Benfica sier Arteta til VG at han er «veldig imponert» over Ødegaards «lederskap».

– Han ser litt rolig og reservert ut, men på banen har han noe ved seg. Han har virkelig imponert meg, sier Arteta.

– Er du overrasket over personligheten hans?

– Ja. Og når jeg snakker om lederskap, så mener jeg hvordan han snakker til lagkameratene sine, hvordan han leder det høye presset vårt, personligheten han viser. Selv om det er motstandere rundt ham, ber han alltid om ballen i riktige områder. Han er veldig god til å ta de rette avgjørelsene. En veldig intelligent spiller, sier Arsenal-manageren til VG.

Ødegaard har også imponert under Arsenal-trening:

Ødegaard har kun vært i klubben i noen uker, og kun rukket å starte én kamp, men Arteta har mye på hjertet da han får spørsmål om førsteinntrykket av nordmannen:

– Alt har vært positivt fra den første samtalen jeg hadde med ham. En veldig fokusert og ydmyk gutt som hadde veldig lyst til å komme hit. Han ønsker å spille fotball på riktig måte. Han har tilpasset seg veldig raskt. En veldig fin fyr, spillerne liker ham, støtteapparatet liker ham. Han er enkel å ha med å gjøre – og veldig hardtarbeidende.

Arteta sier han begynte å følge Ødegaard veldig tett allerede forrige sesong da han spilte for Real Sociedad.

– Han hadde kontinuitet og var veldig imponerende i lange perioder. Det var en veldig vellykket sesong. Det var en av grunnene til at jeg var så overbevist om at han var en spiller for oss. En spiller jeg virkelig liker, og som fortsatt har et enormt potensial til å bli enda bedre, sier Arteta.

Arsenals portugisiske høyreback Cedric har også fått et svært godt førsteinntrykk av Ødegaard.

– Han har vært strålende, for å være ærlig. Han er en veldig fin fyr. Han snakker med alle og snakker også spansk, så han kommuniserer med absolutt alle. Hele laget har tatt ham veldig godt imot, sier han til VG og fortsetter:

– Debuten hans fra start var bra og vi vant, så alt var positivt. Enn så lenge har jeg bare positive ting å si om ham.

– Er du enig med Arteta i at selv om han fremstår rolig, så har han imponert med personligheten sin på banen?

– Ja, han er en rolig person, men han bidrar med veldig mange kvaliteter til troppen. Han har vært strålende. Jeg er sikker på at han kommer til å fortsette å vokse som spiller. Han er fortsatt ung. Han har en stor fremtid foran seg.