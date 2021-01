Liverpools miserable rekke avsluttet – første seier siden desember

(Tottenham – Liverpool 1–3) Liverpool både scoret og vant for første gang i Premier League siden desember. Jürgen Klopp har blitt en marerittmotstander for José Mourinho, som måtte se rødtrøyene ta tre svært etterlengtede poeng.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da Liverpool slo Tottenham i Premier League forrige måned, inntok de tabelltopp tre poeng foran nærmeste utfordrer. På seks uker har situasjonen snudd brått.

Før torsdagens oppgjør hadde ikke Jürgen Klopp og co. vunnet på de fem siste i ligaen. En uvanlig svak rekke av kamper for den regjerende seriemesteren, som tok et langt steg i riktig retning med seier over José Mourinhos Tottenham.

– Det var superintenst. Vi scoret mål på de riktige tidspunktene, og de riktige spillerne scoret målene, sier Klopp etter kampen.

Nå er avstanden til serieleder Manchester City bare fire poeng, riktignok med én kamp mer spilt en Pep Guardiolas menn.

Første omgang startet med et brak. Etter tre minutter brant Sadio Mané en enorm sjanse alene med keeper, sekunder senere satte Son Heung-min ballen i mål i motsatt ende av banen. Scoringen ble imidlertid annullert for offside på sørkoreaneren.

Duoen Mané og Son fortsatte å skape store problemer for lagenes forsvar. Begge kunne scoret både ett og to mål, men det var når førstnevnte inntok servitørrollen at kveldens første scoring kom.

Senegaleseren dempet ballen på brystet og slo inn foran mål. Der ventet Roberto Firmino, som fikk en enkel oppgave fra kloss hold, fire minutter på overtid av første omgang.

Det var Liverpools første scoring siden desember. 482 minutter og 93 skudd brukte rødtrøyene på å finne nettmaskene igjen, skriver Opta.

Firmino er inne i sin svakeste sesong for Liverpool. Scoringen mot Spurs var spissens sjette i Premier League – et gjennomsnitt på 327 minutter per scoring. Brasilianeren har også fem målgivende pasninger, noe som gir et snitt på ett målpoeng omtrent hver andre kamp.

Andre omgang startet som den første ble avsluttet – med mål. For det tok bare ett drøyt minutt fra dommeren blåste i gang omgangen til Trent Alexander-Arnold doblet ledelsen etter en retur fra Hugo Lloris.

JUBEL: Trent Alexander-Arnold Foto: Catherine Ivill / PA Wire

Denne gangen svarte hjemmelaget med samme mynt. To minutter senere kom nemlig reduseringen fra Pierre Højbjerg. Dansken ladet kanoen, og hadde fylt rikelig på med krutt. Med vristen banket han ballen i hjørnet.

Ti minutter senere var det Liverpool og Mohamed Salahs tur til å få en scoring annullert av VAR, men gjestene ga seg ikke. For midtveis i omgangen fikk Mané endelig scoringen sin. Alexander-Arnold fant angriperen med et presist legg, og kort tid etter smalt ballen i nettaket.

Liverpool har utviklet seg til en slags marerittmotstander for José Mourinho. De tre siste kampene har endt med tap – den lengste rekken av tap portugiseren har hatt mot et enkelt lag i løpet av karrieren.

Torsdag fortsatte den vonde trenden for Mourinho, som nå ikke har slått Klopp på fire ligakamper. Et annet problem for Tottenham kan være Harry Kanes skade. Spissen haltet i første omgang og ble byttet ut i pausen.

Det samme måtte Joel Matip. Nye stopperproblemer for Liverpool.

– For å være ærlig, ser det alvorlig ut for Joel. Send meg en melding hvis du vet om en god midtstopper til en rimelig pris, sa Klopp.

I neste serierunde skal Liverpool tilbake til London for å møte West Ham. Tottenham spiller mot Brighton.