Kommentar

Slike helter trenger vi!

Av Leif Welhaven

FELLES MÅL: Mjøndalens Markus Nakkim, Vålerengas Ivan Näsberg og Kristiansunds Amahl Pellegrino er rivaler på banen, men kjemper en felles fight utenfor. Den er viktig for norsk idrett.

Dersom idretten skal få bukt med rasisme, homohets og annet utyske, må det tas tak fra innsiden. Derfor er det så godt at vi nå ser utøvere som engasjerer seg i noe mer enn seg og sitt.

Vi er dessverre vant til at det kan gå årstider mellom hver gang du ser norske idrettsutøvere ta skikkelig del i samfunnsdebatten. Og da vi omsider nylig hørte noe fra den såkalte «utøverkomiteen» i Norges idrettsforbund, var budskapet en støtte til pampeveldet i IOC om begrensning av ytringsfriheten til idrettsstjerner under olympiske seremonier.

Snodige saker.

Men du trenger jo heldigvis ikke noen formell rolle i NIF-systemet for å ta del i ordskiftet, og heldigvis ser vi denne høsten flere og flere utøvere som ser verdien i å heve stemmen om noe viktig. Ikke minst er dette av stor betydning når vi opplever så vonde og vanskelige saker som de siste ukene har bragt med seg, innen krevende tematikk som hets basert på rase eller legning.

På banen har Amahl Pellegrino vært meget målfarlig denne sesongen, men når historien om 2020 skal skrives er det minst like stor grad innsatsen mot diskriminering Kristiansund-spissen vil bli husket for. Selv ble han utsatt for rasisme, men Pellegrino tok ikke bare fighten som gjaldt ham selv. Han er blitt en tydelig stemme i kampen for å få skikkelige sanksjoner. Dessuten viste han empatiske egenskaper et forbilde verdig da han engasjerte seg etter at et barn ble utsatt for rasisme i en kamp i hovedstaden. Pellegrino tok initiativ for å få kontakt med den unge gutten, som han lover «skal få en god venn i meg». Kudos!

Men Pellegrino er ikke alene om å brøyte vei rundt viktige temaer. Mjøndalens Markus Nakkim og Vålerengas Ivan Nãsberg er nemlig opptatt av det helt sentrale poenget om hvor forandring må komme fra. I en kronikk tar de to spillerne et initiativ til at spillerne selv skal ta grep mot diskriminering i toppfotballen. Det har de selvsagt rett i, i en tid der vi ennå ikke har hatt en åpent homofil spiller i Eliteserien og den ene stygge saken har avløst den andre. For Freddy dos Santos som styrer «Stopp»-kampanjen kunne neppe drahjelpen kommet på et bedre tidspunkt. Selvsagt blir lakmustesten etter hvert hvorvidt fine ord også omsettes i handling, men det er et kjempeskritt i riktig retning at spillere selv ønsker et miljø med sunne holdninger og takhøyde for at folk er forskjellige.

På en helt annen arena gikk Jørgen Graabak nylig til et skritt du sjelden ser - han kastet seg med full tyngde inn i en utfordrende etisk diskusjon i kronikkform. Bakgrunnen var at han reagerte på kritikk fra en redaktør og en kommentator relatert til utsettelsen av fluorforbudet. Blant annet mente han at Tiril Eckhoff var urettferdig behandlet. Denne saken er krevende og er mulig å angripe ut fra ulike innfallsvinkler, men at en utøverstemme så tydelig engasjerer seg er sunt, nødvendig og opplysende.

La oss håpe disse eksemplene blir fulgt av mange flere i tiden som kommer. Altfor ofte opplever vi at det snakkes om utøverne, mens de selv i liten grad benytter anledningen til å bli hørt.

Og da er det noe som bokstavelig talt ikke stemmer.

Publisert: 02.11.20 kl. 21:45

