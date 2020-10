Sliteseier og ny stopperskade for Liverpool

(Liverpool - FC Midtjylland 2–0) Digo Jota (23) og Mohamed Salah (28) sikret seieren, men en bekymret Jürgen Klopp var vitne til at en ny midtstopper måtte ut med skade.

Samtidig som Liverpool poengmessig har fått en perfekt start på Champions League med full pott på to kamper, så er det noen mørke skyer over Anfield for øyeblikket. Etter en halvtime måtte vikariende midtstopper Fabinho ut med en strekkskade, og dermed ble 19 år gamle Rhys Williams kjørt inn i midtforsvaret sammen med Joe Gomez.

Joel Matip er også ute med skade, og kaptein Virgil van Dijk som kjent langtidsskadet. Dersom Fabinho nå blir ute lenge er det syltynt i midtforsvaret. Håpet er at Matip skal rekke helgens hjemmekamp mot West Ham i Premier League.

– Dette var det siste vi trengte. Fabinho kjente en strekk, og det er ikke bra. Vi får se, og vet mer om skaden etter en scanning, sa en bekymret Klopp til BT Sport etter kampen og la til:

– Det var en vanskelig kamp. Veldig hektisk. Midtjylland fortjener respekt. De lærte tydeligvis i den første kampen (mot Atalanta, red. anm.), og var veldig gode i kveld. Det får de min fulle respekt for, oppsummerte Klopp til BT Sport.

Slet offensivt

Offensivt var det også ruskete mot FC Midtjylland, men Liverpool startet med Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino på benken. Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino, og Divorc Origi fikk sjansen fra start – uten å imponere.

MÅL NUMMER 10.000: Diogo Jota har nettopp ordnet 1–0 til Liverpool, og Takumi Minamino kommer til for å gratulere. Foto: Michael Regan / POOL / GETTY POOL

FC Midtjylland yppet seg, og i åpningsminuttene misbrukte Anders Dreyer en enorm mulighet da han kom alene med Alisson, men etter et dårlig touch sendte han avslutningen rett på Liverpool-keeperen.

Det var den eneste skikkelige målsjansen i første omgang, og Liverpool hadde ikke én avslutning på målet i løpet av de første 45 minuttene.

Men etter 55 minutter kom den første avsluitningen - og målet. Trent Alexander-Arnold spilte vegg med Shaqiri før han serverte ballen perfekt til Jota. Portugiseren hadde en enkel jobb med å sette ballen i det tomme målet.

Det var hans tredje scoring etter overgangen fra Wolverhampton, og Liverpools scoring nummer 10.000 i alle turneringer. Jock Smith scoret det aller første i september 1892.

– Vi gjorde jobben, og fikk tre poeng som er det viktigste av alt. Jeg er fornøyd med å ha scoret det historiske målet. Trent slo en glimrende pasning, og det var bare for meg å være klar, oppsummerte Jota overfor BT Sport.

Etter 1–0-målet kjørte Klopp inn Salah, Mané og Firmino i tur og orden, men kampen var likevel jevn og spennende hele veien.

Midtjyllands Evander misset en stor sjanse til utligning, og nevnte Dreyer avsluttet i nettveggen fra god posisjon inne i feltet helt på tampen. Firmino blåste i mellomtiden en enorm sjanse over, og så sikret Salah seieren fra straffemerket etter at han selv ble felt på overtid.

– Hovedfokuset vårt var å ta tre poeng, og styrke posisjonen i gruppa. Midtjylland kom hit og gjorde en god kamp. All ære til dem, sa Alexander-Arnold i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Enkel City-seier

Manchester City hadde bare tapt én av de ti siste gruppespillskampene i Champions League, og heller ikke fra Marseille dro de lyseblå tomhendt hjem.

Scoringer fra Ferrán Torres, Ilkay Gündogan og Raheem Sterling skaffet gjestene tre fortjente poeng. Kevin De Bruyne bidro med to målgivende pasninger. Belgieren har 88. assist for klubben i alle turneringer siden debuten i 2015 – 19 flere enn neste Premier League-spiller på listen i samme tidsrom.

Engelskmennene topper nå gruppe C med seks poeng, tre poeng foran Olympiakos og Porto.

