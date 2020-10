Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth har hatt et møte for å skvære opp. Foto: Stian Lysberg Solum

Møte mellom Lagerbäck og Sørloth - enige om å legge det bak seg

NFF, Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth har snakket ut om turbulensen den siste tiden og sier at de har skværet opp.

De uttaler følgende på NFFs nettsider:

«Alexander har forstått at kommunikasjonsformen ble feil, noe han beklager og vi er enige om hvilke guidelines som gjelder på landslaget.

I etterkant av Serbia-kampen oppsto det som kjent en opphetet diskusjon. I en prestasjonskultur skal det være høyt under taket. Denne gangen ble temperaturen for høy, og diskusjonene gikk for langt fra begge parter.

Alexander og trenerteamet presiserer at han ikke har sagt at trenerne er inkompetente, men Alexander beklager at han argumenterte på en måte som gjør at de har oppfattet det slik.

Både Alexander Sørloth, trenerteam og kapteinsteam har snakket sammen og er opptatt av å legge saken bak seg, og fokusere på de kommende landskampene».

Pressemeldingen er signert Alexander Sørloth, Stefan Johansen, Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck.

Det har stormet rundt landslaget etter at VG avslørte detaljer om de opphetede diskusjonene etter Serbia-tapet. Sørloth skal ha gitt uttrykk for at han mente Norge burde forberedt seg bedre til å spille mot Serbias 3–4–2–1-formasjon, og at man burde inntatt en mer offensiv tilnærming i denne og andre kamper.

Etter lekkasjene til pressen, kom både Lagerbäck og Sørloth med sine versjoner i offentligheten, men deres versjoner stemte ikke overens med hverandre.

