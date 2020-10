USTOPPELIG: Arsenal ser ikke ut til å ha funnet noen kur for å stoppe Jamie Vardy. Foto: CATHERINE IVILL / X01348

Innbytter Vardy avgjorde mot Arsenal – scoret mål nummer elleve mot «drømmemotstanderen»

(Arsenal - Leicester 0–1) Skadetrøbbel og en time på benken hindret ikke Jamie Vardy (33) i å score mot Arsenal – klubben han tydeligvis elsker å spille mot.

Leicester-spissens avgjørende mål var nemlig hans 11. mål mot Arsenal på 12 kamper.

Kun Wayne Rooney (12) har flere mål mot London-klubben. Likevel var det Leicesters første borteseier mot Arsenal siden 1973.

Målet var Jamie Vardys 109. mål i Premier League. Det er like mange som blant andre Ryan Giggs.

Jamie Vardy var ikke involvert da Leicester tapte 0–1 mot Aston Villa sist, og startet også søndagens oppgjør på benken etter å ha trøblet med en skade i leggen.

– Det har ikke vært bra nok. Dette var et supert resultat og noe å bygge videre på, sier Vardy til Sky Sports etter kampen.

Da klokken nærmet seg timen erstattet han imidlertid Dennis Praet – tjue minutter senere lå ballen i mål.

Cengiz Ünder serverte spissen på åpen kasse, og Vardy stanget den enkelt i mål.

På overtid kunne Vardy ha satt inn sitt andre for kvelden, men Bernd Leno holdt seg oppreist og reddet ballen med hodet.

Dermed gikk Arsenal, som kun har tapt borte mot Liverpool og Manchester City så langt, på sitt første hjemmetap for sesongen.

Før Vardys avgjørende mål kunne og burde både Alexandre Lacazette og Hector Bellerín ha sendt The Gunners i føringen.

Etter Leicesters eventyrlige gullsesong, kunne Jamie Vardy ha blitt Arsenal-spiller i 2016, men takket nei.

– Jeg føler at klubben fremdeles er på vei oppover. Det er som en karusell på et tivoli, av den typen hvor du sitter i et sete og du bare: «whooosh»!, sa Vardy senere samme år.

