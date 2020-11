ÅTTE SERIEGULL: For første gang siden 2012-sesongen blir det ikke en ny gullmedalje fra Toppserien i Emilie Haavis (midten) troféskap, men cupgull kan hun fortsatt sikre seg etter å ha slått ut Rosenborg i cupens kvartfinale. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Tror folk har vært drittlei av at LSK har hentet seriegullet hvert år

LILLESTRØM (VG) Den regjerende seriemesteren LSK Kvinner skal selv spille en «ubetydelig» kamp mot Lyn, men Emilie Haavi (28) gleder seg over at gullstriden står helt inn i Toppseriens siste serierunde.

– Jeg er jo selvfølgelig bitter på egne vegne, men hvis jeg ser det utenfra så er det ekstremt positivt for Toppserien, sier LSK-kaptein Emilie Haavi til VG.

Før den siste toppserierunden i 2020 skiller kun ett poeng de tre øverste lagene på tabellen: Vålerenga topper tabellen på bedre målforskjell (+4) enn Rosenborg, mens Avaldsnes lurer på tredjeplassen bare ett poeng bak de to på topp.

De siste åtte årene har LSK Kvinner tatt syv seriegull – de fleste av dem med relativt god margin ned til serietoeren.

Nå ser den 28-årige toppserie-veteranen, som selv har åtte seriegull i skapet, at interessen for kvinnenes øverste divisjon har økt betraktelig denne sesongen.

– Jeg tror rett og slett folk har vært drittlei av at LSK har hentet det seriegullet hvert år. Man ser i år at det er mer oppmerksomhet i mediene og fått en skikkelig blest på høstsesongen, sier Haavi og legger til med et lite smil:

– Så får vi være med i den kampen neste år. Da blir det bra!

JAKTER GULL: Lisa-Marie Karlseng Utland (midten) måtte se muligheten for cupgull glippe i kvartfinalen mot LSK, men RBK-spissen og lagvenninnene jakter seriegull i serieavslutningen i Toppserien til helgen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Den regjerende mesteren skal selv ut i en «ubetydelig» kamp mot Lyn i siste runde. Kampen avgjør om LSK blir nummer fire eller fem på tabellen.

Lyn på sin side sikret forrige helg ny Toppserien-kontrakt etter seier over serielederen Vålerenga – og sørget på den måten for den nervepirrende sesongavslutningen som venter for gullkandidatene.

– Det var jo en helg som vi aldri har sett før i forrige runde! Nå kan jo til og med Avaldsnes være den som står igjen med gullet. Det er jo veldig gøy for Toppserien, sier Hege Riise.

– Vi skulle jo gjerne vært helt der oppe og vunnet igjen, men vi innser vel at det nå er et lite generasjonsskifte på gang før vi er helt der, følger Riise opp.

Men til tross for at det vil bli en ny gullvinner i Toppserien for første gang siden 2013, er LSK Kvinner fortsatt med i kampen om edelt metall i 2020 etter at de slo ut nettopp Rosenborg i cupens kvartfinale tirsdag kveld.

Dét gjør godt for selvtilliten i en spillergruppe som har kjent på uvant motgang denne sesongen.

– Det har vært tungt. Mange kom til LSK for å vinne gull, så det er klart at serien har vært en skuffelse for oss, sier Haavi.

– Men vi ser potensialet i laget i dag. Det er en fin bekreftelse for alle, sier Riise etter prestasjonen mot de gulljagende trønderne.

Publisert: 13.11.20 kl. 08:59