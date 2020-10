ASSIST: Alexander Sørloth noterte seg for en målgivende pasning i sin første kamp fra start for RB Leipzig. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / X03720

Leipzig-sjefen tok opp bråket med Sørloth: − De er voksne folk

Leipzig-trener Julian Nagelsmann (33) bekrefter at konflikten på det norske landslaget har vært et tema mellom ham og Alexander Sørloth (24).

– Jeg snakket med Alex et minutt. Han forklarte meg situasjonen og sa at han har snakket med Lars Lagerbäck. De snakket om det og la det bak seg. De er to voksne folk. Men dette er ikke mitt bord, sier Nagelsmann til VG på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Han sier han synes det er positivt med spillere som kommer med innspill om spillestil og taktikk, men understreker at han foretrekker at dette ikke utspiller seg foran hele laget:

– Det er viktig at man ikke gjør det i garderoben. Men en spiller kan komme til mitt kontor. Er du en manager, så liker du spillere som har egne meninger. Hvis de kommer til kontoret ditt er det aldri noe problem, men å ta det opp i garderoben kan være et problem.

Som VG kunne avsløre i forrige uke, havnet landslagsjef Lars Lagerbäck og Leipzig-spiss Sørloth i krangel under et mindre gruppemøte som etter hvert eskalerte til et allmøte på spillerhotellet i Oslo under landslagssamlingen tidligere i oktober.

Etter at Lagerbäck og Sørloth i tur og orden slo tilbake mot hverandre i pressemeldinger torsdag, endte saken i forsoning etter et møte søndag.

RB-SJEF: Julian Nagelsmann leder RB Leipzig. Her i forbindelse med Champions League-semifinalen mot PSG. Foto: DAVID RAMOS / POOL

Onsdag kveld spiller Sørloths Leipzig mot Manchester United på Old Trafford. Dermed returnerer Sørloth til landet der han ikke klarte å lykkes sitt år som Crystal Palace-spiller i 2018. Trønderen scoret ingen mål på sine 16 kamper i Premier League før han ble lånt ut til belgiske Gent etterfulgt av tyrkiske Trabzonspor, der han forrige sesong slo ut i full blomst, scoret 24 seriemål og sikret en overgang til RB Leipzig.

Den tyske klubben imponerte stort i fjorårets utgave av Champions League der de nådde semifinalen og tapte 0–3 mot PSG.

Manchester United og RB Leipzig står begge med full pott etter første gruppespillkamp takket være seirer mot henholdsvis PSG (2–1) og Istanbul Basaksehir (2–0).

Kampen sendes på Viasport 1 onsdag kveld klokken 21.00.

