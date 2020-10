Messi med assist og straffemål – Morata fikk tre «scoringer» annullert

(Juventus – Barcelona 0–2) Lionel Messi (33) sto for sin assist nummer 300, og scoret på straffe da Barcelona vant for første gang i historien på bortebane mot Juventus.

Barcelona reiste seg etter det skuffende «El Clásico»-tapet i helgen, og tok en imponerende og fortjent seier i storoppgjøret mot Juventus. I går feiret mange Barcelona-supportere at den upopulære klubbpresidenten Josep Maria Bartomeu trakk seg, og i kveld fikk de mer å juble for.

Kampens første mål kom like før kvarteret var spilt i Torino. Messi slo en crosser ut på høyrekanten til Dembélé. Han skar innover i banen, dro bort et par mann og skjøt via Federico Chiesa. Ballen fikk en perfekt dupp, og endte i nettet bak Juventus-keeper Wojciech Szczesny.

På overtid punkterte Messi kampen da han satte inn et straffespark, og sikret Barcelonas første seier mot Juventus i Torino. Han banket straffesparket iskaldt opp i motsatt hjørne av der keeper lå og sprellet.

STRAFFEMÅL: Lionel Messi jubler etter å ha punktert kampen på overtid. Foto: MASSIMO PINCA / X06511

Da hadde Juventus få minutter tidligere fått Merih Demiral utvist som følge av to gule kort.

Hjemmelaget måtte klare seg uten Cristiano Ronaldo, fordi han fortsatt er i isolasjon som følge av coronasmitte. Dermed ble det heller ikke noen ny duell med den «gamle rivalen» Messi.

Seieren var fortjent til Barcelona, men Juventus-spiss Álvaro Morata opplevde noe så spesielt som å få tre scoringer annullert for offside - to ganger i første omgang, og så en tredje gang etter hvilen.

Den siste ble først godkjent, men VAR-bildene viste at han var noen centimeter offside. Til Moratas fortvilelse.

Alle de tre annullerte «scoringene» ble servert av Juan Cuadrado. Det som gjør det ekstra spesielt er at samme mann serverte Morata mot Dynamo Kiev forrige uke, og Verona i helgen. Også de to «scoringene» ble annullert for offside, men det hører med til historien at Morata scoret to ganger da laget vant 2–0 i Kiev.

FRUSTRERT: Álvaro Morata fortviler etter at han har jublet for scoring for tredje gang – uten å få det godkjent. Dejan Kulusevski (t.h.) forsøker å trøste. Foto: MASSIMO PINCA / X06511

Barcelona var uansett det beste laget onsdag kveld, og blant annet hadde Antoine Griezmann to avslutninger i stolpen.

Seieren er den første til Barcelona borte mot Juventus. Siden 1970 har de forsøkt seks ganger, det har endt med tre tap og tre uavgjorte kamper. Juventus vant 3–0 forrige gang, i april 2017 i kvartfinalen av Champions League.

PS! Messis assist på den første scoringen var nummer 300 i hans utrolige karriere.

