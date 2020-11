Kommentar

Alle elsker Glimt!

Av Leif Welhaven

Slik har VG-tegner Roar Hagen latt seg inspirere av Bodøs suksess. Foto: ROAR HAGEN

Har noe norsk fotballag opplevd en så unison hyllest som det som blir årets suverene seriemester kommer til å få?

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Uansett hvilken klubb du holder med, er det umulig å motstå å bli både glad i og glad av utviklingen i Bodø. Dette er akkurat det norsk klubbfotball trenger, i en tid der det har vært langt mellom lyspunktene. En ting er at ikke alt handler om en rivalisering mellom Molde og Rosenborg mer, men det er først og fremst måten Bodø/Glimt er blitt best på som både gleder og imponerer nærmest alt og alle.

Det er ikke her du finner mest penger, men du har en systematisk plan for hvem Glimt vil være og hvordan de vil være det, som viser hvor langt man komme ved å tro på egne ideer.

Det innebærer at klubben er større enn individene, og skaper en robusthet for en identitet. Den gjør det mulig å erstatte når noe forandrer seg.

Forrige sesong handlet mye om Håkon Evjen, i en sesong der Glimt kapret sølvet, men endte 14 poeng bak Molde. Noen bekymret seg nok for hvordan det ville gå da Evjen ble solgt til Alkmaar for rundt 25 millioner. Ville Glimt selge seg vekk fra muligheten til å ta det siste steget?

På ingen måte.

Kasper Junker & co har vært suverene i 2020-versjonen av Eliteserien. Foto: Mats Torbergsen

En evne til å skape og gjenskape har steg for steg gitt oss et lag som konkurrentene rett og slett ikke kan stå imot denne sesongen. Det er ikke først og fremst fordi Philip Zinckernagel er giftig eller Patrick Berg pasningsklok, men et resultat av summen av faktorer. Det handler om en spillestil, om et fysisk grunnlag, om en fellesskapsmentalitet – og om en trener de fleste bergensere nok hadde ønsket at holdt seg i vest i stedet for 885 kilometer lengre nord.

For om det er én kåring som bør være totalt blottet for dramatikk denne sesongen, så er det juryens arbeid med å avgjøre hvem som er «Årets trener» i Eliteserien. Det navnet er Kjetil Knutsen, med to streker under og minst fire utropstegn.

Noen vil sikkert mene det er synd at vi ikke får noe neglebitende gulldrama helt inn, men det blir en i overkant smålig innfallsvinkel. Snarere bør vi alle bare klare å glede oss over hva vi er blitt servert i en ellers merkelig fotballsesong. I skrivende stund vet vi ikke om distansen stås like suverent også etter at spenningen utløses, men uansett kommer de gule til å vinne ligaen med et hav.

les også Gauseths doble stikk til rivalen: – Velkommen til bunnstriden

les også Halvdan Sivertsen hyller Bodø/Glimt med Mount Rushmore-referanse

Selv om det er lett å bli historieløs, og noen trøndere for eksempel sikkert vil snakke om 2003, er det noe med hva Glimt har gjort ut fra forutsetninger og rammebetingelser som fremstår ganske unikt. Ikke minst har de klart å skape så mye fotballglede i et år der vi er sultefôret på så mye annet.

Derfor fortjener de nå å bli hyllet fra alle kanter av landet, og trolig blir de nettopp det i større grad enn vi er vant til å se med tidligere gullvinnere. Det er nemlig noe uimotståelig med det vi er vitne til i Nordland, som de forhåpentlig både kan bygge videre på og inspirere andre med i kommende sesonger.

Det vi har sett er noe helt annet enn et glimt – vi har fått oppleve et av de mest fortjente og imponerende sesongene fra et norsk klubblag noensinne.

Og det er utført så gjennomført sjarmerende at vi kanskje må til Tromsø for å finne noen som ikke gleder seg skikkelig på Bodø/Glimts vegne. Men TIL er nå engang utenfor det gode selskap akkurat denne sesongen.

Det er ikke Bodø/Glimt, for å ty til en understatement.

Publisert: 08.11.20 kl. 17:06 Oppdatert: 08.11.20 kl. 17:33

Les også

Mer om Bodø/Glimt