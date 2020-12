HUSTRIG: Ole Gunnar Solskjær så litt kald ut mot Everton. Det er meldt opp mot 14 meter per sekund i Leicester lørdag kveld – kun timer etter oppgjøret på King Power Stadium. Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

Kapteinen mener United må vinne titler – Solskjær vil ikke snakke om gull

Etter syv kamper uten tap i ligaen og avansement til ligacupsemifinalen, er Manchester United med i kampen på flere fronter.

– Det er alltid støy rundt Manchester United, så for oss handler det om å forbedre oss som lag og ta én kamp av gangen, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports etter triumfen mot Everton.

«Å ta én kamp av gangen» har blitt en liten sportsklisjé, men Solskjær mener at det ikke vil gagne laget hans å prate om mulighetene for å gå helt til topps i Premier League.

– Det er ikke noe vi snakker om. Det eneste vi fokuserer på er å forbedre oss hver dag og lære hvordan vi takler ulike situasjoner. For øyeblikket får vi mye ros, og det er noe man må lære seg å takle, sier nordmannen – som nylig hadde toårsjubileum som United-manager.

For øyeblikket er de røde fra Manchester kun fem poeng bak ligaleder Liverpool – attpåtil med én kamp mindre spilt.

På Boxing Day, engelsk fotballs store festdag, venter en svært tøff bortekamp mot Leicester. Det er gamleklubben til lagets kaptein, Harry Maguire.

– Vi spiller for Manchester United, det er forventet at vi finner trofeer. Vi kom til tre semfinaler i fjor, i år har vi komme til vår første semifinale, sier Maguire til Sky Sports.

Midtstopperen spilte hele kampen da et drømmetreff fra Edinson Cavani og en effektiv kontring med Marcus Rashford og Anthony Martial, sørget for at Everton ble beseiret 2–0 på Goodison Park.

– Det er viktig at vi når disse store kampene, men vi er nødt til å vinne de store kampene, som semifinalene, og vi er nødt til å vinne trofeer med denne klubben.

Sky Sports-eksperten Paul Merson mener at kampen mot Leicester på Boxing Day kan bli avgjørende for hvorvidt Manchester United kan regnes som en tittelkandidat eller ikke.

– Hvis de slår Leicester, vil det være et større signal enn å slå Leeds 6–2. Hvis de reiser derfra med en seier, vil jeg tenke «wow». Det vil gjøre at jeg snur på hodet og hvis de vinner der, kommer de til å være Liverpools hovedrivaler.

DISKUSJON: Eric Bailly, Harry Maguire og Paul Pogba i prat med dommer Andy Madley under ligacupkampen mot Everton. Foto: CLIVE BRUNSKILL / X01348

Michael Owen har spilt for både Liverpool og Manchester United. Han har latt seg imponere av det sistnevnte klubb har vist den siste tiden.

– Det har vært en skikkelig snuoperasjon for Ole Gunnar Solskjærs menn, og de reiser til Leicester fulle av selvtillit og jakter sin 11. strake seier på bortebane i Premier League, sier Owen.

Tidlig på 1. juledag, kjent som Christmas Day i England, ankom spillerne treningsfeltet for å trene dagen før Leicester-kampen.

GLEDE: Anthony Martial og Marcus Rashford startet på benken mot Everton, men satte inn 2–0 på overtid. Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

Ole Gunnar Solskjær forventer en tøff kamp på King Power Stadium. I seks av åtte kamper hvor Manchester United har sluppet inn mål først, har de kommet tilbake og vunnet.

– Det kommer til å gå galt til slutt om man lar det andre laget ta ledelsen, og Leicester er et sånt lag som man ikke kan gi en ett- eller tomålsledelse, fordi de har så mange spillere som er farlige på kontringer, sier han.

– Hvis de kan spille på resultatet, kan de lett score to, tre eller fire. Derfor må vi starte like bra som vi gjorde mot Everton.

Da åpnet de med det Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst omtalte som «de beste 25 minuttene Manchester United har hatt hele sesongen».