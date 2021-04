Dette betyr et kommersielt samarbeid.

GAMLE LAGKAMERATER: Henrikh Mkhitaryan (t.v.) spiller nå i AS Roma og møter Paul Pogba (t.h.) og Manchester United torsdag. Foto: [VINCENZO PINTO, NICK POTTS] / POOL

Roma-profilen forsvarer Pogba: − Kritisert på grunn av håret

Paul Pogba (28) var på banen i samtlige 15 kamper da Manchester United sist vant et trofé. Nå håper han å gjenskape det – fire år senere. Motstander Henrikh Mkhitaryan (32) mener Pogba får mye usaklig kritikk.

Det var i 2016/17 at de rødkledde vant Europa League etter finaleseier over Ajax.

– Det ville være en drøm å kunne løfte et trofé for denne klubben, sier Solskjær på sin pressekonferanse før torsdagens semifinale mot AS Roma.

– Vi er nære, og det er det vi bygger for. Det er mange «hvis» og «dersom», men vår ambisjon er at vi skal avslutte denne sesongen med et trofé. Jeg vet hva det kan bety for denne gruppen og hele klubben, sier Solskjær og mener det vil bety mye for avslutningen av sesongen ha en finale å se fram til.

Paul Pogba sier til uefa.com:

– Europa League 2016/17 er det siste troféet vi vant i Manchester United. Selvsagt husker jeg det. Det var en fantastisk dag, og jeg scoret også i finalen. Vi kan fremdeles kopiere den prestasjonen denne sesongen, sier Pogba.

Romas Henrikh Mkhitaryan kom til United samtidig med Pogba, sommeren 2016. Armeneren kan komme til å spille en viktig rolle for hovedstadslaget disse to torsdagene. I et intervju med The Athletic forsvarer han sin gamle kollega Pogba og mener at all kritikken mot ham ikke er rettferdig.

– Da Paul spilte, kritiserte alle ham på grunn av hårfasongen. Jeg synes ikke det har noe med fotball å gjøre. Det er hans privatliv. Hvis han spiller dårlig, så kritiser ham for hans dårlige spill, ikke for hårfasongen hans. Det er ikke bra. Det har ingenting å gjøre med fotball.

– Folk som ikke kjenner ham og ikke har trent eller spilt med ham, de skjønner ikke disse tingene. Du må være en del av laget, du må se hvordan han trener, måten han tenker på, hvordan han ofrer seg og så si om han spilte bra eller spilte dårlig, mener Mkhitaryan.

Skader og sykdom har gjort at Pogba har startet bare tre Europa League-kamper i 2020/2021-sesongen. Ifølge Manchester Evening News er han imidlertid selvskreven i startoppstillingen torsdag.

