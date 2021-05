JUBEL: Chelsea møter Barcelona i Champions League-finalen. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Helnorsk Champions League-finale: Chelsea møter Graham Hansens Barcelona

(Chelsea – Bayern München 4–1, 4–3 sammenlagt) Caroline Graham Hansens Barcelona får selskap av Guro Reiten og Chelsea i Champions League-finalen.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

Guro Reiten startet kampen på benken og fikk se en thriller av en semifinale fra sidelinjen. «Norske» Chelsea, hvor også Maren Mjelde spiller, jaktet i likhet med Bayern München en historisk Champions League-finale, og det var engelskmennene som fikk seirende ut.

Det så lenge ut til å gå til ekstraomganger, men seks minutter før full tid frelste danske Pernille Harder blåtrøyene. På overtid sørget Fran Kirby for at det var ingen tvil om hvem som skulle til finalen.

Der venter Barcelona og Caroline Graham Hansen. Den norske landslagsspilleren var sentral da katalanerne tok seg til finalen på bekostning av PSG tidligere på dagen.

En rekke av Europas tradisjonelt største herreklubber har satset tungt på kvinnefotball de siste årene, og både Barcelona og Chelsea kan vinne Champions League for første gang under finalen på Gamla Ullevi i Göteborg 16. mai.

les også Chelsea-managerne møttes før semifinalene: – Han elsker laget

Chelsea fikk en drømmestart på kampen da Fran Kirby sendte vertene i ledelsen. Stikkeren fra Sam Kerr var presis og alene med keeper gjorde den engelske stjernespilleren ingen feil.

På det tidspunktet var Chelsea videre til finalen, men tyskerne slo tilbake. Et kvarter før pause utlignet Sarah Zadrazil med et kremmerhus. Knallhardt via tverrliggeren og inn, utagbart for keeper, og plutselig hadde Bayern finalebilletten tilbake under egen kontroll.

Sjekk ut drømmetreffet her:

Det var et fyrverkeri av en førsteomgang, hvor det svingte fram og tilbake. Få minutter før spillerne skulle i garderobene, sendte Ji Soyun Chelsea tilbake i føringen. Sørkoreanerens frispark traff muren, men på returen traff hun perfekt med en markkryper.

Chelsea og Bayern München topper ligaen i sine respektive hjemland. Det var fremdeles angrepsvilje blant de to storklubbene etter sidebytte, men samtidig mer bevissthet rundt konsekvensene av å mislykkes i forsvar.

les også Hegerberg mister resten av sesongen

Chelsea var det førende laget og øynet muligheten til å seier med et frispark i god posisjon kort tid før slutt. Til værs steg Harder og nikket inn den avgjørende scoringen.

En Bayern-sjanse ble reddet på streken like før slutt, men i stedet punkterte Kirby til 4–1 Chelsea kunne til slutt puste lettet ut og slippe jubelen løs.

Reiten forble på benken gjennom hele kampen. Maren Mjelde er ute resten av sesongen med en skade og spilte ikke søndagens semifinale.