Mourinho fyrte mot sine «lovers»

FOTBALL 2018-11-28T10:14:56Z

Manchester United rodde i land en knepen seier på overtid mot Young Boys, og avanserte fra gruppespillet i Champions League. Manager José Mourinho (55) hadde som vanlig noe på lager i intervjuene etterpå.

Publisert: 28.11.18 11:14 Oppdatert: 28.11.18 11:30

– Først av alt, la meg sende en melding til mine «lovers». Jeg har vært i Champions League 14 ganger, og kvalifisert (til cupspillet) 14 ganger. Og det året der jeg ikke spilte i Champions League, så vant jeg Europa League to ganger, sa Mourinho da han ble intervjuet av BT Sports etter kampen tirsdag kveld.

– Det er bare en liten kuriositet for mine «lovers» og de som elsker statistikk, la Mourinho til.

Han vant UEFA-cupen med Porto i 2003, og Europa League med Manchester United i 2017. Portugiseren har også vunnet Champions League med Porto (2004) og Inter (2010).

Marouane Fellainis scoring på overtid på Old Trafford i går kveld sørget uansett for avansement. Mourinho understreket at han mener det å komme seg videre fra gruppespillet er «en prestasjon – om ikke stor, eller fantastisk».

Tidligere Manchester United-stjerne Paul Scholes har vært kritisk til gamleklubben før , og han var ikke nådig etter gårsdagens kamp:

– Jeg synes de (Manchester United) var grusomme i kveld, særlig i andre omgang. Kvaliteten uteble i alle ledd, og jeg syntes virkelig synd på Young Boys, sa Scholes som var ekspert i BT Sports studio.

Trolig gruppetoer

Manchester United ender trolig bak Juventus i gruppen, og må belage seg på å møte gruppevinnere som Barcelona, Real Madrid, og Bayern München.

– Det er lag som er bedre enn oss, lag med mer kvalitet, med mer realistiske ambisjoner. Men jeg sier alltid at når et lag kommer seg i Champions League-kvartfinalen, ikke blant de siste 16, og kommer seg igjennom en utslagsrunde – da kan alt skje, slo Mourinho fast.

Førstkommende lørdag skal Manchester United møte formsvake Southampton på bortebane i Premier League. United ligger på syvendeplass i ligaen – 14 poeng bak byrival og ligaleder Manchester City.