SINT: Sean Dyce var tydelig irritert på Jürgen Klopp etter kampen. Foto: SCOTT HEPPELL /Reuters

Klopp i managerkrangel etter ny seier

FOTBALL 2018-12-05T21:39:00Z

(Burnley - Liverpool 1-3) Roberto Firmino og Mohamed Salah kom inn fra benken og reddet Liverpool, men etter kampen fikk Jürgen Klopp kjeft.

Publisert: 05.12.18 22:39 Oppdatert: 05.12.18 23:18

En åpenbart hissig Sean Dyche ble filmet mens han fyrte løs mot Liverpool-manager Jürgen Klopp. Etter at Burnley-manageren hadde sett laget hans miste ledelsen og tape kampen mot serietoeren.

– Jeg sa bare godt gjort til ham, forteller Dyche ifølge ESPN-journalist Glenn Price.

Benket Salah og Firmino

For første gang på halvannet år stilte Liverpool uten hverken Mohamed Salah, Sadio Mané eller Roberto Firmino fra start. Salah og Firmino satt på benken, mens Mané ikke var med på grunn av skade, i tillegg manglet også venstreback Andrew Roberton med skade.

Isteden fikk Xherdan Shaqiri, Daniel Sturridge, og helgens overtidshelt fra derbyet mot Everton, Divock Origi sjansen på topp for Liverpool.

Det så ut til å kunne straffe seg da Jack Cork kriget inn 1–0 etter hvilen.

Men James Milner reduserte kjapt. Så ble Salah og Firmino hentet frem i det 65. minutt.

Fire minutter senere dukket Firmino opp, og plutselig var Liverpool i ledelsen. Med stjerneduoen på banen tok Liverpool fullstendig over.

– Han bruker hele stallen, og gjør det med hell, skryter Simen Stamsø Møller i TV2s studio.

– Han får igjen for dette senere, legger Erik Thorstvedt til.

I de neste ukene venter både Manchester United og en skjebnekamp mot Napoli i Champions League for Liverpool.

På overtid serverte Salah til Shaqiri, som enkelt kunne punktere til 3–1. Men det var sekunder etter at Alisson Becker dro frem en matchvinnerredning etter en Burnley-corner.

Chelsea-tap

På Molineux var Chelsea på besøk hos nyopprykkede Wolves. Ruben Loftus-Cheek sørget for Chelsea-ledelse med et skudd via Conor Coady og i mål i 1. omgang.

Men etter hvilen snudde det. Først utlignet Raul Jimenez, deretter kunne Diogo Jota bare løpe inn et Matt Doherty-innlegg, mot et Chelsea, hvor manager Maurizio Sarri gjorde fem endringer på laget.

Dermed passeres blåtrøyene av London-rival Tottenham, som knuste Southampton på hjemmebane. I en kamp hvor Mohamed Elyounoussi fikk de siste ti minuttene som innbytter.