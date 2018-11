Rekdal refser Fagermo – fem lag kan rykke ned

Stabæk, Start, Lillestrøm, Strømsgodset og Bodø/Glimt kan alle rykke ned før siste runde. Etter tap mot Rosenborg gir Start-trener Kjetil Rekdal pepper til Odds Dag-Eilev Fagermo som tapte stort for Stabæk.

– Uttalelsene før helgens runde synes jeg var forkastelig av Fagermo. Han sa han håpet Start rykket ned og når du møter et annet lag som er invovlert i nedrrykksstriden, synes jeg det er merkelig at han går ut i offentligheten med den kommentaren slik han gjør, sier Rekdal til Eurosport.

Odd-trener Fagermo antydet til TV 2 før runden at han heller ønsket Stabæk i Eliteserien enn Start.

Med Odd-seier i kveld hadde Stabæk rykket ned.

Slik gikk det ikke som du kan se:

– Hvis jeg fikk bestemme vil jeg heller at klubbene som driver med økonomisk sløsing skal rykke ned. Det gjør sannsynligvis ikke Stabæk, sa Fagermo til kanalen .

– Jeg hadde ikke grått dersom Start rykket ned, med den pengebruken og det de har holdt på med, fortsatte Fagermo.

Rekdal la til i intervjuet at han ikke tror Odd tapte 0–3 med vilje for Stabæk.

– I dag er vi svake. Vi må ha innstilling om å vinne. I dag ser det ut som vi mangler den, sa Fagermo til Eurosport etter tapet.

Han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser søndag kveld.

Kampene med bunnlag involvert endte slik i nest siste runde:

Sandefjord rykket ned

Resultatene betyr at Tromsø er garantert Eliteserie-spill i 2019. Bodø/Glimt, Strømsgodset, Lillestrøm, Start og Stabæk risikerer nedrykk. Sandefjord er offisielt nede.

Før siste runde ser bunnkampen slik ut:

10: Bodø/Glimt 31 poeng (31–34 i målforskjell)

11: Strømsgodset 30p (44–46)

12: Lillestrøm 29p (32–44)

14 (kvalikplass): Start 29p (29–51)

15 (nedrykk): Stabæk 28p (35–48)

16 (nedrykk): Sandefjord 22p (33–54)

Siste serierunde spilles slik 24. november:

Haugesund- Start

Stabæk - Strømsgodset

- Lillestrøm -Kristiansund

-Kristiansund Rosenborg-Bodø/Glimt

Sent mål for LSK

På Marienlyst gjorde Mustafa Abdellaoue igjen livet surt for Lillestrøm lenge – akkurat som i cupsemifinalen da han scoret hat trick . Med to mål så Abdellaoue ut til å berge plassen for Strømsgodset, men Lillestrøm utlignet i 89. minutt etter svakt keeperspill av Morten Sætra.

– Det var livsviktig. Hadde vi tapt her hadde vi vært i store problemer. Nå er det opp til oss selv, sier Thomas Lehne Olsen, mannen bak LSKs 1–1-mål, til VG.

Dermed er Lillestrøm foran Stabæk og Start på tabellen. Lillestrøm har aldri rykket ned fra øverste divisjon og har vært i øverste divisjon siden 1975.

Se høydepunktene fra Drammen her:

Med 3–0-seier borte mot Odd lever også håpet for Stabæk. Les alt om seieren kom her. Stabæk og Strømsgodset møtes til en thriller på Nadderud i siste runde.

Bodø/Glimts Philip Zinckernagel satte 1–0 før Vålerengas Bård Finne utlignet til 1–1. Hadde seieren stått seg ville Glimt vært garantert Eliteserie-plass neste år. Nå risikerer de fortsatt kvalikplass, men kan ikke rykke direkte ned.

Her kan du se målene:

Bodø/Glimt møter Rosenborg borte i siste runde. Trønderne ble seriemester ved å slå Start søndag kveld - som du kan lese alt om her . Start lever svært farlig grunnet at de har den verste målforskjellen av de aktuelle lagene.

Start-spiller Herolind Shala var rasende på RBKs Birger Meling etter kampen: